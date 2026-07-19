España vs combinado argentina: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el resultado del partido de la final en la justa de verano del domingo 19 de julio: marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5

España vs Argentina EN VIVO Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: España vs Argentina EN VIVO y GRATIS

Llegó el momento de conocer al nuevo campeón del mundo. España y Argentina se enfrentan este domingo 19 de julio en la Gran Final del Mundial 2026, un partido que definirá al ganador de la Copa del Mundo tras un mes de intensa actividad.

La selección española buscará conquistar el segundo título mundial de su historia después de dejar en el camino a Francia en las semifinales. Del otro lado estará Argentina, vigente campeona del mundo, que intentará defender la corona luego de eliminar a Inglaterra en un emocionante encuentro.

Te puede interesar: Partidos de HOY del Mundial 2026 que se disputarán este 19 de julio

En Azteca Deportes podrás seguir el resultado EN VIVO, el marcador actualizado, los goles, las jugadas más importantes y el minuto a minuto de la Final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Con el título del Mundial 2026 en juego, España buscará coronar el gran futbol que ha mostrado a lo largo del torneo, mientras que Argentina intentará defender la corona conquistada hace cuatro años. Todo está listo para un partido que reunirá a dos de las selecciones más poderosas del planeta en la lucha por la Copa del Mundo.