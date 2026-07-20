Prensa española destroza a Messi y a Argentina: “No existen, hoy era de 4-0"

España se quedó con el título de campeón del mundo al derrotar por la mínima a Argentina en la prórroga de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La sensación general es que el resultado se quedó corto para el equipo europeo, ya que sumaron más de 10 remates al arco durante los 120 minutos, mientras que el cuadro sudamericano nunca pudo poner en aprietos al portero Unai Simón.

Lionel Messi tuvo poca conexión con el balón y los ataques de Argentina fueron anulados a la perfección por la defensa y el mediocampo de La Roja. En este contexto, la prensa española fue extremadamente dura con el rendimiento que la ‘Albiceleste’ mostró en el campo de juego. Uno de los medios en criticar la Final de los sudamericanos fue El Chiringuito.

La albiceleste suma 4 finales perdidas en la historia de los Mundiales.|REUTERS

La prensa española explota contra Argentina

El encargado de abrir la polémica fue el periodista Eduardo Aguirre, reconocido aficionado de Cristiano Ronaldo, quien no dudó a la hora de destrozar a Lionel Messi y a Argentina por su desempeño en la final de la justa veraniega. De acuerdo al español, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente debió haber goleado a la ‘Albiceleste’, equipo que estuvo varios escalones por debajo de España.

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"No existen. Futbolísticamente España estuvo dos escalones por arriba que Argentina. El partido hoy era de 4-0”, expresó en primera instancia Aguirre. Luego continuó: “No ha habido ni una sola opción por parte de Argentina. El mundo ha visto lo que ha pasado con el gol anulado a Nico Williams".

Argentina no pudo poner en problemas a España

Argentina logró sostener el empate durante los 90 minutos, pero casi nunca consiguió inquietar a Unai Simón. España controló el partido mediante la posesión, la presión tras pérdida y el trabajo de Rodri en el centro del campo, factores que dejaron aislados a Lionel Messi y Julián Álvarez.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Spain’s Rodri hands the World Cup trophy to Mikel Merino as they celebrate winning the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/Mark J Rebilas|MARK J REBILAS/IMAGN IMAGES via Reuters

La diferencia quedó reflejada en las estadísticas. La Roja tuvo el 65 por ciento del balón, completó 762 pases y realizó 20 remates, 12 de ellos al arco. La ‘Albiceleste’, en cambio, solamente disparó dos veces y ninguna entre los tres postes. Su primer intento llegó al minuto 117, cuando ya estaba en desventaja.

El equipo de Scaloni defendió demasiado cerca del Dibu Martínez y tuvo dificultades para salir después de recuperar el balón. La expulsión de Enzo Fernández al cierre del tiempo regular complicó aún más el panorama. Con superioridad numérica, España mantuvo la presión y encontró el gol de Ferran Torres al minuto 106 para ganar la final por 1-0.