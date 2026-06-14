¡Escocia, líder! Así queda el Grupo C tras los partidos del día 3 en el Mundial 2026

Ha culminado la actividad del Grupo C en la Fecha 1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de los partidos de Brasil vs Marruecos y Haití vs Escocia, el conjunto del Reino Unido lidera el sector.

Dirigidos por Steve Clarke, la Selección de Escocia obtuvo el triunfo ante el cuadro caribeño en la cancha del Estadio de Boston. Con un solitario gol de John McGinn al minuto 28, los escoceses sacaron los tres puntos para colocarse en la cima del Grupo C. Por debajo, en segundo lugar aparece Marruecos y el tercer puesto es de Brasil con una unidad luego de que ambas escuadras empataran 1-1 en Nueva Jersey.

Por debajo, en el fondo se encuentra Haití, quienes cayeron en su debut durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la que es su segunda aparición en el certamen internacional a lo largo de la historia.

Para la Jornada 2 de la Fase de Grupos, Escocia se enfrenta a 'Los Leones de Atlas', encuentro a jugarse en Boston. Por su parte, los caribeños se miden a la escuadra pentacampeona del mundo, compromiso a disputarse en la ciudad de Filadelfia. Ambos partidos se van a jugar el viernes 12 de junio.

Partidos del Grupo C en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Jornada 1, sábado 13 de junio:

Brasil 1-1 Marruecos

Haití 0-1 Escocia

Jornada 2, viernes 19 de junio:

Escocia vs Marruecos - 16:00 Hrs.

Brasil vs Haití - 19:00 Hrs.

Jornada 3, miércoles 24 de junio:

Marruecos vs Haití - 16:00 Hrs.

Escocia vs Brasil - 16:00 Hrs.