España convoca a Lamine Yamal y Barcelona interviene ¡Está lesionado!

El delantero juvenil y figura del futbol mundial Lamine Yamal, ha sido reportado por el Barcelona como lesionado por lo que tendrá máximo tres semanas de recuperación, por lo que no podrá entrar en la convocatoria que había sido anunciada momentos antes por la Selección de España.

El entrenador de España, Luis de la Fuente, anunció la convocatoria y aparecía entre los delanteros Lamine Yamal, para enfrentar los partidos en contra de Georgia el 11 de octubre y ante Bulgaria el 14 de octubre, pero tras los últimos estudios del Barcelona practicados al crack de 18 años, se conoce que no podrá encarar esos compromisos.

Lamine Yamal, lesionado el pubis

Lamine Yamal había acusado molestias en pubis en recientes días y el jugador tuvo nuevas sensaciones al respecto por lo que el Barcelona realizó estudios médicos, teniendo como resultado una recuperación de dos a tres semanas.

“Las molestias en el pubis que arrastra al jugador 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas”, explicó en redes sociales el Barcelona.

¿Qué partidos se perderá Yamal a causa de su lesión?

Quedando pendiente la evolución de Lamine Yamal, seguros son tres partidos los que se perderá y al pasar por la fecha FIFA tendrá tiempo de descanso y recuperación por lo que es posible que logre estar listo antes del 18 de octubre para el juego ante el Girona correspondiente a la jornada 9 de La Liga.

Sevilla vs Barcelona | 5 de octubre



España vs Georgia | 11 de octubre



España vs Bulgaria | 14 de octubre



Barcelona vs Girona | 18 de octubre *PENDIENTE*

Al respecto, Yamal no ha levantado la voz para hablar sobre sus molestias o el aspecto emocional de perderse juegos importantes para España, enfocándose así en el trabajo y recuperación para estar listo en la mayor brevedad posible.