España convoca a Lamine Yamal y Barcelona interviene ¡Está lesionado!

Apenas anunciaron su lista de convocados, y la poderosa selección de España tuvo su primera baja, se trata de Lamine Yamal quien tiene una lesión por la cual Barcelona lo tendrá en observación.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
El delantero juvenil y figura del futbol mundial Lamine Yamal, ha sido reportado por el Barcelona como lesionado por lo que tendrá máximo tres semanas de recuperación, por lo que no podrá entrar en la convocatoria que había sido anunciada momentos antes por la Selección de España.

El entrenador de España, Luis de la Fuente, anunció la convocatoria y aparecía entre los delanteros Lamine Yamal, para enfrentar los partidos en contra de Georgia el 11 de octubre y ante Bulgaria el 14 de octubre, pero tras los últimos estudios del Barcelona practicados al crack de 18 años, se conoce que no podrá encarar esos compromisos.

Te podría interesar: Estos son los precios del Balón Trionda, la pelota oficial del Mundial del 2026

Lamine Yamal, lesionado el pubis

Lamine Yamal había acusado molestias en pubis en recientes días y el jugador tuvo nuevas sensaciones al respecto por lo que el Barcelona realizó estudios médicos, teniendo como resultado una recuperación de dos a tres semanas.

“Las molestias en el pubis que arrastra al jugador 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas”, explicó en redes sociales el Barcelona.

¿Qué partidos se perderá Yamal a causa de su lesión?

Quedando pendiente la evolución de Lamine Yamal, seguros son tres partidos los que se perderá y al pasar por la fecha FIFA tendrá tiempo de descanso y recuperación por lo que es posible que logre estar listo antes del 18 de octubre para el juego ante el Girona correspondiente a la jornada 9 de La Liga.

Te podría interesar: Prensa internacional ya le tiene apodo para Gil Mora

  • Sevilla vs Barcelona | 5 de octubre
  • España vs Georgia | 11 de octubre
  • España vs Bulgaria | 14 de octubre
  • Barcelona vs Girona | 18 de octubre *PENDIENTE*

Al respecto, Yamal no ha levantado la voz para hablar sobre sus molestias o el aspecto emocional de perderse juegos importantes para España, enfocándose así en el trabajo y recuperación para estar listo en la mayor brevedad posible.

