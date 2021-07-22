España no pudo vencer a Egipto en su debut en Tokyo 2020 | FOTOS

España y Egipto igualaron sin goles en actividad del Grupo C del futbol varonil en Tokyo 2020. El partido disputado en Sapporo fue sumamente trabado, y pese al dominio de ‘La Roja’, los egipcios supieron mantener el cero atrás para sumar una importante unidad.

Lo más destacado de la primera mitad fue la lesión del jugador del Futbol Club Barcelona, Óscar Mingueza, quien abandonó el terreno de juego tras sufrir molestias musculares en la parte posterior del muslo izquierdo tras disputar el balón con Ahmed Yasser Rayyan.

El jugador más destacado del campo fue Dani Ceballos, quien destacó con un tiro al palo tras un potente disparo. Minutos más tarde, abandonó el encuentro tras sufrir un golpe por parte de Taher Mohamed en un duelo dividido; el jugador africano le pisó el tobillo izquierdo por la cara interior y se le dobló. Su continuidad en los Juegos Olímpicos aún es incierta; el reporte indica que depende de pruebas en la zona cuando baje la inflamación.

Tras 20 minutos de segunda parte en la que no hubo reacción ofensiva y en los que lo más destacado fueron las entradas de Egipto, con otro pisotón a Pedri y un golpe con el brazo de Hegazy a la altura de la cara de Mikel Oyarzabal dentro del área, al que el colegiado no señaló nada, el técnico agitó el árbol.

España no dejó de luchar y en los últimos minutos estuvo cerca de obtener los 3 puntos. Al Minuto 87, Rafa Mir remató un centro de Miranda dentro del área pequeña, sin oposición, pero le salió a las manos del guardameta.

El empate, a la espera del Argentina-Australia, puede hacer que el partido del próximo domingo contra los australianos se trate como la primera final de un torneo que no espera a nadie, ni a una de las favoritas a hacerse con el oro.

