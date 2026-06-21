México tiene nuevos posibles rivales para los 16vos del Mundial 2026

México ya tiene asegurado su lugar en los 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero aún está lejos de conocer al equipo que enfrentará por un boleto a octavos. El primer lugar del Grupo A está programado para enfrentar a alguno de las selecciones que ocupe el tercer puesto de los grupos C, E, F, H e I será uno de sus rivales en el Estadio Ciudad de México el próximo 30 de junio.

De acuerdo con el modelo de predicción de The Athletic, los tres rivales con mayor probabilidad de enfrentar a México son Escocia, Cabo Verde y Arabia Saudita con 39, 16 y 10 por ciento, respectivamente. Otras selecciones con el cinco por ciento de probabilidades o más son Uruguay (5%), Ecuador (8%) y Brasil (9%). Asimismo, aún existe la posibilidad de enfrentar a Costa de Marfil (4%). España, Senegal, Marruecos y Noruega son rivales posibles para la selección azteca porque cada una de ellas aparece en el dos por ciento de las simulaciones del modelo.

Por ahora no se puede descartar a Curazao que tiene el 1 por ciento de probabilidad. Sumado a los rivales de la Concacaf, hay otros escenarios descabellados, pero no se les puede descartar aún porque tienen menos del 1 por ciento de probabilidad de suceder como es el caso de Suecia, Irak, Japón, Francia y Países Bajos.

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La inminente eliminación de Ecuador metió a Arabia Saudita en la ecuación de posible rival de México en 16vos pic.twitter.com/U3Cj8qTazH — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) June 21, 2026

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