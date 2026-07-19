Partidos de HOY del Mundial 2026 que se disputarán este 19 de julio

Después de un mes de emociones, sorpresas y grandes historias, la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su desenlace. Este domingo 19 de julio únicamente se disputará un partido, pero será el más importante de todo el torneo: la Gran Final entre España y Argentina, un enfrentamiento que definirá al nuevo campeón del mundo.

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Ambas selecciones llegan al encuentro después de superar exigentes caminos rumbo al partido definitivo. España selló su boleto tras eliminar a Francia con una actuación sólida que confirmó el gran momento del equipo dirigido por Luis de la Fuente, mientras que Argentina protagonizó una remontada memorable frente a Inglaterra para mantenerse con vida en la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

La final enfrentará a dos de las selecciones que mejor futbol dsplegaron a lo largo del torneo. España apostará por el control de la posesión, la intensidad en la presión y el talento de una generación encabezada por Lamine Yamal, Pedri y Rodri, futbolistas que han marcado diferencia durante toda la Copa del Mundo.

Del otro lado estará una Argentina acostumbrada a responder en los momentos de mayor presión. Con Lionel Messi liderando al grupo en lo que podría ser una de las últimas grandes citas de su carrera con la Albiceleste, el conjunto sudamericano buscará convertirse en bicampeón del mundo. A su alrededor aparecen figuras como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lautaro Martínez, quien fue el héroe en las semifinales.

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España y Argentina definen al campeón del Mundial 2026

Más allá del trofeo, el partido representa una oportunidad histórica para ambas selecciones. España intentará conquistar el segundo Mundial de su historia, mientras que Argentina buscará defender con éxito la corona obtenida hace cuatro años y reafirmar una de las generaciones más exitosas de su historia.

Se espera un encuentro de alto nivel entre dos equipos que han demostrado personalidad, calidad y capacidad para resolver los momentos más complicados del campeonato.

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¿Qué partidos del Mundial 2026 hay HOY domingo 19 de julio?

Este es el único encuentro programado para este domingo:

España vs Argentina

Final del Mundial 2026

Hora: 1:00 PM (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio de Nueva York–Nueva Jersey

Dónde ver EN VIVO: Azteca 7, aztecadeportes.com, la App Oficial de TV Azteca Deportes y Azteca Deportes Network.