Nadie imaginaba lo primero que Lautaro Martínez haría tras ganarle a Inglaterra

En una semifinal cargada de épica en Atlanta, la Selección Argentina selló su boleto a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer 2-1 a Inglaterra. En un desenlace electrizante, fue Lautaro Martínez quien se vistió de héroe al conectar un cabezazo letal tras una asistencia magistral de Lionel Messi, desatando la locura. Sin embargo, más allá de la euforia por el pase al duelo definitivo ante España, el "Toro" sorprendió a todos al revelar que su primer pensamiento tras el silbatazo final fue para su madre, quien en ese mismo instante se encontraba trabajando.

@aztecadeportes LAUTARO LLORA DE EMOCIÓN 🇦🇷 El delantero argentino soñó con el gol que le dió el pase a la final a su equipo #ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #Argentina #Lautaro 🔴 Los MEJORES partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ TOTALMENTE GRATIS en aztecadeportes.com y las APPs de Azteca Deportes y TV Azteca EN VIVO. ♬ sonido original - AztecaDeportes

"A mi mamá recién la acabo de llamar y está trabajando", confesó el delantero con la voz entrecortada por la emoción, dejando claro que el sacrificio familiar es el motor que impulsa su carrera. Lautaro explicó que cada vez que pisa el campo de juego, su motivación principal son sus seres queridos: "Cuando yo entro a la cancha, lo hago por ellos, por mis hijos, por mi mujer, por toda mi familia". El goleador también tuvo palabras especiales para su padre, a quien definió como "el primer responsable" de que hoy continúe compitiendo al más alto nivel, destacando la importancia de mantener la humildad y el trabajo diario incluso cuando los minutos en cancha no son los esperados.

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El camino del atacante en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ no ha estado exento de desafíos, pero su respuesta ha sido la del sacrificio profesional: "Toca agachar la cabeza, trabajar, sacrificarse y tener humildad. Todo lo que nos toca lo merecemos porque este grupo lo da todo y tenemos como ejemplo al mejor del mundo". Con la mira puesta en la final ante el conjunto español, las palabras de Martínez reflejan el espíritu de un grupo que ha sabido sobreponerse a cada adversidad, apoyado en el ejemplo de liderazgo de Messi y en el motor inagotable de sus raíces familiares.