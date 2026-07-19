España vs Argentina EN VIVO y GRATIS | ver resultado transmisión por TV Azteca HOY domingo 19 de julio. Gran Final del Mundial 2026™ partido de Lionel Messi vs Lamine Yamal; marcador online en directo

VE AQUÍ EL PARTIDO DE ESPAÑA VS ARGENTINA

El Estadio Nueva York / Nueva Jersey es el epicentro del planeta futbol. La Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos regala un enfrentamiento de antología entre dos potencias que llegan en estado de gracia, respaldadas por estadísticas que desafían la historia.

La Selección de España se presenta como una auténtica muralla. Tras un titubeante debut sin goles ante Cabo Verde, la Furia Roja ligó seis victorias consecutivas, incluyendo el contundente 2-0 sobre Francia en semis, para plantarse en la final. Los europeos imponen respeto con un récord absoluto: son el primer combinado con seis porterías a cero en un mismo Mundial, habiendo encajado un solo gol en todo el torneo. Con 37 partidos invicta, España busca su sexto título en siete finales disputadas y la racha de imbatibilidad más larga para una selección del Viejo Continente.

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Por su parte, Argentina llega con el ADN del sufrimiento y la resiliencia bien marcado. La Albiceleste selló su pasaporte tras remontar 2-1 a Inglaterra, alcanzando su séptima final mundialista. Los vigentes campeones han tenido que recurrir a la prórroga o a épicas remontadas después del minuto 75 en todas sus llaves de eliminación directa. Sin embargo, su racha de 14 victorias consecutivas iguala el récord sudamericano.

El cuadro de Lionel Scaloni busca el bicampeonato consecutivo, una hazaña que solo Italia y Brasil han logrado. Para conseguirlo, deberán romper la maldición de los últimos tres campeones defensores que jugaron la final y terminaron llorando la derrota.

Pronóstico del España vs Argentina hoy domingo 19 de julio 2026

España tiene la probabilidad de 59.46% de levantar el trofeo, frente a un 40.54% para Argentina.

Se vislumbra un juego sumamente estratégico, cerrado y de alta tensión en el mediocampo que se decidirá después de los 90 minutos

Horario y dónde seguir en vivo el España vs Argentina

Horario: Ceremonia de Clausura (11:30 horas tiempo del centro de México

Inicio del partido (13:00 horas)

Velo en VIVO por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes

¿En qué estadio se juega el España vs Argentina?

El partido entre España y Argentina se jugará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey y será el último partido de toda la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se juegue ahí, después de haber albergado 7 juegos en total.