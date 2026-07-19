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Ceremonia de Clausura Mundial 2026 EN VIVO: ver GRATIS transmisión del show de medio tiempo de BTS, Shakira, Justin Bieber por TV Azteca HOY domingo 19 de julio desde New York; concierto online de Final Copa Mundial de la FIFA 2026TM

¿Ya estás listo para la presentación de Shakira, BTS y Madonna en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Te decimos dónde verla gratis.

bts y shakira ceremonia clausura mundial 2026
|Crédito: Getty Images

Este fin de semana se hará historia porque, por primera vez, habrá un gran show de entretiempo en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y previo a ella, la ceremonia de Clausura del Mundial 2026. BTS, Shakira y Madonna son quienes encabezarán la presentación, y a continuación te decimos dónde puedes verla totalmente gratis el domingo.

Te invitamos a leer: BTS y Shakira en el Mundial 2026: Ver EN VIVO y GRATIS la transmisión de la ceremonia por TV Azteca de Clausura del Mundial 2026 domingo 19 de julio; concierto de Madonna y Justin Bieber online

Dónde ver el medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en vivo y gratis

La ceremonia de clausura y la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se van a transmitir por Azteca 7, en televisión abierta y de manera gratuita. También estará disponible en el sitio web oficial de Azteca 7, en Azteca Deportes y en la app TV Azteca En Vivo.

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La transmisión comenzará el domingo 19 de julio, a las 11:30 A.M. (hora de la Ciudad de México); podrás disfrutar la mejor cobertura, análisis, comentarios expertos y contenido extra antes, durante y después del juego.

Quién se presentará en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Antes del partido entre España vs. Argentina, se realizará la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Nos referimos al momento en que aparecerán artistas como Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger; en este show también se espera la participación de Tom Cruise, aunque no se sabe qué tanto estará presente o con qué stunt nos va a sorprender.

Se ha dado a conocer que la ceremonia de clausura comenzará 90 minutos antes del partido como tal.

Durante el medio tiempo del partido, es cuando podremos ver a BTS, Shakira y Madonna. También estarán Justin Bieber, Coldplay, Burna Boy y Gustavo Dudamel, director de la Filarmónica de Nueva York. Asimismo, habrá personajes infantiles para reafirmar que este show está dedicado a toda la familia; entre ellos estarán Los Muppets y personajes de Plaza Sésamo.

De esta manera es como culminará el evento que mantuvo los ojos del mundo puestos en México, Estados Unidos y Canadá, por un total de 39 días.

¿A qué hora inicia la ceremonia de Clausura del Mundial 2026?

La ceremonia de Clausura del Mundial 2026 dará inicio a las 11:30 am, es decir, una hora y media antes de que comience el partido entre Argentina y España para definir quién será el campeón. Este partido lo podrás ver también en vivo por la señal de TV Azteca.

¿Dónde ver en vivo y gratis la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026?

La ceremonia de Clausura del Mundial 2026 la podrás disfrutar totalmente en vivo y gratis en tv abierta de México por la señal del canal 7, de igual manera, si quieres verla por internet, puedes verla en la página de azteca 7.

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