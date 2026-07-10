España vs Bélgica EN VIVO: Ver GRATIS y ONLINE el resultado de la transmisión HOY viernes 10 de julio, segundo partido de Cuartos de Final del Mundial 2026; marcador por internet

Francia ya clasificó a las semifinales del Mundial 2026 y espera a su próximo rival. El adversario saldrá del enfrentamiento que sostendrán este viernes 10 de julio las selecciones de España y Bélgica por los Cuartos de Final en la cancha del Estadio de California.

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¿A qué hora es el partido de España vs Bélgica?

Las Selecciones de España y Bélgica se enfrentan este viernes 10 de julio en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio de Los Ángeles, California, en donde buscarán su pase a las Semifinales del Mundial 2026.

¿Dónde se juega España vs Bélgica?

La cancha del Estadio de Los Ángeles será el escenario en donde las Selecciones de España y Bélgica se medirán en la instancia de los Cuartos de Final del campeonato Mundial 2026.