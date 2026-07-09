Francia 2-0 Marruecos EN VIVO y GRATIS: resultado transmisión por TV Azteca en directo de partido de Mbappé y Dembélé vs Hakimi y Bono por los Cuartos de Final Mundial 2026 HOY jueves 9 de julio; marcador online y en directo por internet y en línea

El Mundial 2026™ vibra con un duelo histórico de cuartos de final. Francia y Marruecos reviven la semifinal de Qatar 2022 en un choque donde la gloria y la revancha están en juego.

Francia llega tras sufrir para eliminar a Paraguay (1-0). Pese a ello, acumulan 12 partidos oficiales invictos (11V, 1E). Si consiguen su octavo triunfo al hilo, algo que no logran desde 2004, se convertirá en la tercera selección en la historia en encadenar tres semifinales mundialistas consecutivas. Además, Didier Deschamps hará historia al dirigir su partido 25 en fases finales. No obstante, el éxito no está asegurado: tres de las seis derrotas de Francia en fiestas mundialistas este siglo han sido ante rivales africanos.

Por su parte, Marruecos llega con sed de venganza tras ser implacable en octavos, donde goleó 3-0 a la coanfitriona Canadá con solo cuatro remates al arco. Los "Leones del Atlas" presumen una racha de diez encuentros invictos (7V, 3E) desde la Copa Africana y buscan ser el primer equipo de su continente en alcanzar dos semifinales en la historia.

Pronóstico del Francia vs Marruecos hoy jueves 9 de julio 2026

Predicción: Francia 2 - 0 Marruecos

Los analistas apuntan a una repetición del marcador de hace cuatro años. Se prevé un duelo de alta tensión táctica en la primera mitad, donde el bloque bajo de Marruecos buscará cerrar los pasillos interiores. Sin embargo, la profundidad del banquillo francés y la jerarquía individual terminarán por romper el cerrojo en la parte complementaria.

Horario y dónde seguir en vivo el Francia vs Marruecos

Horario: 14:00 horas (Tiempo del centro de México)

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¿Contra quién va el ganador del partido entre Francia y Marruecos?

El ganador de este partido por los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM se enfrentará al ganador del encuentro entre España y Bélgica. Sólo quedan dos partidos más para llegar a la final, así que tanto Francia como Marruecos buscarán dar lo mejor de sí.