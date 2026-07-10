ÚLTIMA HORA: Técnico que hizo campeón a Cristiano Ronaldo toma las dirección técnica de Selección Nacional

La Selección Nacional de Portugal anunció este viernes 10 de julio al director técnico que sustituirá a Roberto Martínez en el banquillo tras quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en la instancia de Octavos de Final.

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Portugal presenta a Jorge Jesús como su nuevo director técnico

Luego de quedar fuera del Mundial 2026 antes de lo presupuestado, la Selección Nacional de Portugal anunció este viernes 10 de julio a Jorge Jesús como su nuevo director técnico llegando a sustituir a Robert Martínez en el banquillo.

Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, nombre completo del estratega, cuenta con una amplia experiencia en los banquillos tras un paso de 18 años por equipos de la Primeira Liga de Portugal, además de entrenar al Al-Hilal, Al Nassr, Flamengo y Fenerbahce.

El estratega llega al conjunto lusitano tras coronarse campeón de la Liga de Arabia Saudita con el Al Nassr de la mano de Cristiano Ronaldo.

Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus. 🇵🇹 #ViemosParaVencer pic.twitter.com/B9Re2bCuAa — Portugal (@selecaoportugal) July 10, 2026

"Hoy comienza un nuevo camino. Bienvenido a la Selección Nacional, Mister Jorge Jesus", compartió el seleccionado portugués en sus redes sociales para anunciar a su nuevo entrenador.

Entre su destacado palmarés también se encuentra una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana con Flamengo, tres Ligas de Portugal con Benfica y una Copa de Turquía con Fenerbahce, entre otros.

Esta será la primera experiencia de Jorge Jesus con una Selección Nacional en su carrera como director técnico y buscará llevar a su país a la Eurocopa del 2028, además de clasificar para la Copa Mundial de la FIFA 2030.

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