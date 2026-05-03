Espanyol vs Real Madrid EN VIVO | ver GRATIS resultado en línea de partido Jornada 34 LaLiga 2026

El RCDE Stadium será el escenario de un enfrentamiento donde la desesperación y el orgullo herido se verán las caras. El Espanyol recibe al Real Madrid en un partido que, más allá de los tres puntos, representa una lucha por la supervivencia para unos y el último suspiro de esperanza para otros.

La temporada del Espanyol ha sido un relato de dos realidades opuestas. Tras una primera mitad brillante con 33 puntos en 17 jornadas, el equipo se ha desplomado. Los blanquiazules son uno de los dos únicos equipos en las cinco grandes ligas europeas que aún no han ganado un partido de liga en 2026. Esta racha de 16 encuentros sin conocer la victoria los ha dejado a solo cinco puntos del descenso. Con una alarmante falta de gol, registrando tres partidos en blanco de los últimos cuatro, la única luz de esperanza es su reciente solidez en casa, donde han evitado la derrota en tres de sus últimas cuatro presentaciones.

Por su parte, el Real Madrid llega con la moral tocada tras conceder un empate agónico ante el Betis, resultado que lo alejó a 11 puntos del líder, el Barcelona. Con solo una victoria en sus últimos cuatro compromisos ligueros, los dirigidos por Alvaro Arbeloa saben que cualquier resultado que no sea el triunfo este fin de semana sentenciará definitivamente sus opciones al título antes de visitar al Barcelona la próxima semana. Además, el equipo arrastra una mala racha como visitante, sumando tres salidas sin ganar.

Aunque el Real Madrid ostenta el récord histórico de victorias ante el Espanyol en LaLiga (109), el feudo periquito ha dejado de ser territorio conquistado: los blancos han perdido en tres de sus últimas seis visitas ligueras al Espanyol.

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