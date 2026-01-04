ESPELUZNANTE lesión de Carlos Fierro con los Leones Negros

El delantero Carlos Fierro de Leones Negros, podría tener una grave lesión, luego de lo ocurrido la tarde del sábado en el Estadio Jalisco, cuando el jugador estaba en la cancha y en la búsqueda de la pelota un choque lo dejó con la peor posición, dejando su pierna izquierda atorada y con una palanca que puede ahora definir el rumbo de su carrera.

Carlos Fierro, apenas iniciando el segundo periodo, al minuto 49, fue a presionado a la defensa de Rayados, en el partido de la Copa Pacífica, y fue entonces que el ex de Chivas decidió interponerse en el despeje, pero un segundo jugador de Loenes Negros también llegó a la jugada y podrían haber estorbado.

En lo aparatoso del momento, Fierro se lanzó con la pierna izquierda y esa misma quedó atorada en el césped, con la inercia busco levantarse pero la pierna izquierda hizo un movimiento brusco y se fue al pasto el atacante, quien supo de inmediato que habría consecuncias.

El dolor y la frustración también provocaron que saliera llorando y el carro de las asistencias, pues la escena fue muy delicada y podría generarle una lesión de consecuencias con un periodo largo de recuperación, del cual aún no se tiene un reporte oficial con un diagnóstico.

Es posible que sea lesión de rodilla y un tema de ligamentos que lo lleve a cirugía y unos meses de recuperación, todo ello cuando la Liga MX y la Liga de Expansión están por reanudarse y competían en la Copa Pacífica como parte de la pretemporada