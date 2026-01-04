¡GOLAZO! Raúl Jiménez da asistencia DE LUJO en el Fulham vs Liverpool (VIDEO)

El delantero mexicano Raúl Jiménez logró una asistencia de FANTASÍA este domingo en la Premier League, en el partido del Fulham ante el siempre peligroso Liverpool, con lo que logró conectar con Harry Wilson al minuto 17 para poner arriba a su equipo.

El atacante azteca le puso más de medio gol a su compañero y es que un una jugada que parece se practicó durante los entrenamiento, la triangulación sucedió con un pase desde atrás de mediacancha, votándose de manera frontal hacia el balón, instante en el que el atacante Wilson sin recibir aún el balón se lanzó al ataque y de un solo toque Raúl lo puso franco al área de los Reds.

En realidad no tuvo nada que hacer el Liverpool pues en segundos ocurrieron los dos toques que pusieron a Harry Wilson en posición de marcar el gol, quien logró la otra parte de la jugada anotando en el Craven Cottage, casa del cuadro de Jiménez.

Asistencia de Raúl Jiménez, fue revisada en el VAR

La jugada en la que marcó el Fulham, fue revisada por el VAR por un presunto fuera de lugar, pero tras instantes de análisis se encontró que el pase de Raúl Jiménez y la posición de Wilson fue válida, por lo que la jugada tuvo una precisión quirúrgica.

Esa enorme jugada ha sido comentada redes sociales y reconocen la atención de la plantilla del Fulham y el modo en el que el Lobo Mexicano lanzó ese pase para la anotación.

Esta temporada Raúl Jiménez suma cuatro goles con tres asistencias, contando la de este domingo.