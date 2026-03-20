¡Salió en ambulancia! La ESPELUZNANTE lesión de Marlon en el Gremio vs Vitoria en el Brasileirao 2026

Terribles imágenes las que se vivieron este jueves 19 de marzo durante el partido de la Jornada 7 del Brasileirao 2026 entre el Gremio y el Vitoria cuando Marlon, lateral izquierdo Tricolor se fracturó la pierna derecha.

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Así fue la lesión de Marlon en el Gremio vs Vitoria del Brasileirao

La jugada parecía no llevar mayor trascendencia, luego de que Marlon saliera jugando entre tres rivales, pero luego de tropezarse con el pie de un adversario terminó chocando con Nathan Silva, sufriendo una impactante fractura de pie.

La acción ocurrió en el minuto 69 cuando el Gremio ya ganaba el partido por dos goles y de inmediato ingresaron las asistencias para atender al jugador, mientras que compañeros y rivales observaban conmocionados.

ESPELUZNANTE lesión en el Brasileirao, jugador del Gremio se ROMPE el pie en pleno partido

Una ambulancia ingresó de inmediato al terreno de juego para retirar a Marlon y llevarlo a un hospital para evaluar su estado y los aficionados presentes en el Arena do Gremio aplaudieron al jugador cuando fue retirado.

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