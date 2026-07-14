Esta diferencia entre Argentina e Inglaterra preocupa a Scaloni para la semifinal

La proximidad del choque por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre las selecciones de Argentina e Inglaterra concentra la atención de todos los fanáticos del balompie internacional. El cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni ya trabaja de manera minuciosa en la detección de las fortalezas individuales de la plantilla británica de cara a lo que será el día de mañana este trascendental encuentro en el Estadio Atlanta.

Messi vs Kane, solo uno pasará a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La preocupación del cuerpo técnico que comanda Lionel Scaloni radica en la diferencia de efectividad y regularidad entre los futbolistas de mejor rendimiento de Inglaterra y Argentina, ya que el seleccionado inglés ha sostenido sus distintas virtudes futbolísticas en distintos interpretes como lo son Jude Bellingham o Bukayo Saka quienes en el plano estadístico aparecen por sus goles y asistencias. Mientras tanto, en Argentina quien acapara todos los aspectos determinantes del juego solamente es Lionel Messi. El astro argentino lidera en goles, asistencias, regates, mejores pases y demás. El combinado albiceleste deberá evaluar la manera de no centralizar todas sus virtudes en la figura de Messi, sino también tener a disposición a otros intérpretes que puedan manejar el destino del encuentro.

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El combinado dirigido por Lionel Scaloni arribó a esta instancia definitoria tras dejar atrás a Cabo Verde en dieciseisavos de final, Egipto en octavos de final y por último Suiza en cuartos de final. El conjunto capitaneado por Lionel Messi logró superar las distintas instancias eliminatorias, aunque todas fueron difíciles, ya que no logró brillar en el juego y tampoco pudo superar ampliamente a ninguna de las selecciones que enfrentó.

Ahora, ante Inglaterra, el rival más fuerte que tiene que enfrentar, Argentina deberá mostrar su mejor rendimiento. El conjunto británico tiene alto poder de fuego en la delantera, con Harry Kane y Jude Bellingham, por lo que los defensores argentinos tendrán que tomar recaudos.

