Francia vs España: a quién se enfrentará el ganador de este partido del Mundial 2026

La definición de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su tramo culminante con la disputa de las semifinales en el continente norteamericano. El primer finalista de la competencia de selecciones saldrá del enfrentamiento programado para este martes entre los equipos de Francia y España. El ganador de este duelo pasará directamente a la final el próximo domingo y el perdedor jugará por el tercer y cuarto puesto el día sábado.

Messi vs Kane, solo uno pasará a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La llave de hoy entre Francia y España se llevará todos los reflectores, el combinado que salga victorioso se medirá en la gran final ante el vencedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra. El clásico intercontinental entre la albiceleste y el combinado británico se disputará este miércoles en el Estadio Atlanta y a la hora del comienzo del encuentro ya sabrán el rival que los esperará en la final en caso de avanzar en la justa mundialista. Sin embargo, cabe remarcar que los perdedores de ambos duelos, conformarán el partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se jugará el próximo sábado.

TE PUEDE INTERESAR:



Francia vs España en semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: ¿quien llega mejor?

El duelo entre los combinados europeos se llevará las miradas del mundo entero ya que reúne todas las características para ser un partido histórico. Lamine Yamal se verá nuevamente las caras con Kylian Mbappé, quien es uno de los animadores principales de la justa mundialista con 8 goles, mientras el crack español aún no ha mostrado su mejor versión debido a que llegó con algunas molestias físicas a disputar el certamen.

Con todos estos condimentos y analizando el camino de ambas selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Francia se posiciona como la favorita a ganar este duelo con una ventaja mínima por encima del combinado español. Todo está por definirse en la gran cita mundialista.