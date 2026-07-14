Dónde y en qué estadio se juega el Francia vs. España para pasar a la gran final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ define hoy a su primer finalista en un choque de alto impacto entre las selecciones de Francia y España. Los combinados europeos consiguieron sortear con éxito las fases previas del certamen y ahora, con todas sus figuras en cancha se enfrentarán en el Estadio Dallas por un boleto a la gran final de la justa mundialista.

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El recinto elegido para este duelo de semifinales entre españoles y franceses es el Estadio Dallas, ubicado en el municipio de Arlington. La infraestructura del complejo deportivo reúne los requisitos más exigentes como para recibir un partido de tal magnitud, cuenta con una estructura techada retráctil que permite controlar las condiciones térmicas internas frente al intenso calor del verano de Texas y tiene una capacidad habilitada que supera los 80,000 espectadores sentados en las diferentes bandejas. Además, este moderno estadio cuenta con una pantalla gigante central de tecnología LED que le permite a los espectadores tener una visión más detallada de lo que va ocurriendo en el campo de juego.

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El conjunto galo dirigido por Didier Deshamps arribó a esta instancia de semifinales tras vencer con autoridad a Marruecos por 2-0 con goles de Mbappé y Dembelé. El paso de Francia por el certamen ha sido perfecto, ya que ha ganado todos sus partidos, no ha pasado ningún sobresalto y buscará meterse en una final por tercera vez consecutiva, lo mismo que logró en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Por su parte, el combinado español dirigido por Luis De La Fuente tuvo que superar a Bélgica para llegar a esta instancia. La Furia Roja venció al combinado belga por 2-1, con un gol que llegó sobre el final del tiempo reglamentario tras un disparo de Cubarsí. El rebote fue tomado por Mikel Merino, quien empujó la pelota al fondo de la red y puso a España nuevamente en una semifinal.

