¿Mejor que Memo Ochoa? El portero que dejó el futbol para convertirse en comediante en México

Teo González es un comediante reconocido en México e incluso en su apogeo fue considerado uno de los mejores, aunque en su vida hay un pasaje que muy pocos desconocen, pues antes de hacer reír fue futbolista. El mexicano se desempeñó como portero, pero nunca pudo trascender como Memo Ochoa, quien recientemente fue anunciado por el Limassol de Chipre , ya que no debutó en Primera División, por lo que solo se quedó como un buen prospecto.

González formó parte del Club León a finales de los 70´s y principios de los 80´s, equipo al que recayó después de tener una breve aventura por Estados Unidos. El comediante rápidamente mostró cualidades bajo los tres postes, aunque al principio no fue fácil, pues no tenía contrato con los Panzas Verdes, que en la jornada 8 empató ante Tigres en el Volcán .

Teo González fue jugador del Club León antes de iniciar su carrera como comediante en México

Teo, después de firmar su primer contrato, jugó con la categoría Reservas y fue titular, pero el primer equipo nunca lo tomó en cuenta e incluso reveló en el podcast de David Medrano que su suplente debutó en Primera División y él no, situación que le dio para abajo, pues nunca pudo llevarlo a cabo.

De portero a comediante, así fue el radical cambio

Teo González declaró que un día acudió a un restaurante-bar junto a varios compañeros de Club León y fue ahí donde mostró sus dotes como comediante, pues al subirse al escenario hizo reír a los asistentes. Tal hecho impresionó al dueño del establecimiento, quien no dudó en ofrecerle trabajo al entonces portero.

“Le digo, ‘no puedo, porque juego al futbol’. Esto fue un viernes. El miércoles estábamos haciendo el partido interescuadras, yo jugando de titular. [El dueño del bar] llega, se mete al estadio y a la cancha y me dice: ‘Teo, necesito que vayas mañana porque el grupo no va a ir y necesito entretener a mi público. Te doy 10 mil pesos el jueves, viernes, sábado y domingo’”, relató el comediante.

Teo, sin pensarlo, aceptó la oferta, pues él ganaba en el club 7 mil pesos mensuales, por lo que un día después acudió al bar para hacer su primera participación como comediante, pero se llevó una sorpresa al enterarse de que el sueldo de 10 mil pesos era por día, por lo que el fin de semana tuvo un ingreso de 40 mil pesos.

González inició su carrera como comediante profesionalmente en 1983 y aunque al principio la compaginó con el futbol, finalmente se inclinó por el hacer reír a las personas. El exportero lleva más de 40 años de trayectoria y es uno de los referentes en su rubro.