5 jugadores de Selección Mexicana que podrían amarrar su lugar para el Mundial 2026

La Selección Mexicana, bajo el mando de Javier Aguirre, se prepara para los duelos frente a Japón y Corea del Sur en esta Fecha FIFA, con miras al Mundial

Javier Aguirre
Selección Nacional de México
Javier Aguirre tiene un nivel de estudios superior, pues además de tener su licencia de entrenador cuenta con una carrera universitaria
Omar Villarreal
Selección Azteca
La Selección Mexicana , bajo el mando de Javier Aguirre, se prepara para los duelos de preparación frente a Japón y Corea del Sur en esta Fecha FIFA, con miras al Mundial 2026. En la convocatoria destacan nombres que, por su momento actual o sorpresiva inclusión, podrían consolidarse en la lista final de 26 jugadores para la justa mundialista.

México vs Japón y México vs Corea del Sur EN VIVO, partidos de la Selección Mexicana, fecha FIFA de septiembre

Los cinco elementos que tienen una oportunidad de oro para brillar

1. Hirving Lozano regresa al combinado nacional tras año y medio de ausencia, luego de diferencias que lo marginaron de la Copa América. Con dos Mundiales en su historial y experiencia en el futbol europeo, “Chucky” vive un gran momento en la MLS con San Diego, donde suma 9 goles y 6 asistencias. Su velocidad y desborde lo colocan en la pelea por un puesto en el ataque, compitiendo con Alexis Vega y Julián Quiñones.

2. Diego Lainez ha ganado protagonismo con Tigres, lo que le valió su retorno a la Selección. Factor, medallista de bronce en Tokio 2020, fue descartado en el último corte para Qatar 2022, pero su versatilidad en el mediocampo le da una nueva oportunidad para demostrar que puede ser clave en el esquema de Aguirre.

3. Mateo Chávez, lateral del AZ Alkmaar, es una de las sorpresas. Tras dejar buenas sensaciones en la Copa Oro, el joven defensor busca consolidarse como el suplente de Jesús Gallardo en la lateral izquierda, una posición donde México necesita profundidad.

4. Germán Berterame, el argentino naturalizado mexicano, regresa con la misión de llenar el hueco dejado por la lesión de Ángel Sepúlveda. Como tercer delantero, detrás de Raúl Jiménez y Santiago Giménez, su olfato goleador con Rayados y haber trabajando antes con Aguirre, será crucial para ganarse un lugar.

5. Rodrigo Huescas, lateral derecho del Copenhague, destaca como el único jugador de campo en la Champions League. En una posición donde Aguirre aún no define un titular, su proyección y regularidad podrían darle un boleto al Mundial.

No te pierdas el México vs Japón este sábado a las 7:50 p.m. por Azteca 7, un duelo clave para estos jugadores que buscan un sitio en 2026.

Selección Mexicana
