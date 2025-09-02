Se perdió la Copa Oro 2025, vale 6 millones y hoy sueña con ser titular para Javier Aguirre

México encara en esta Fecha FIFA a Japón y Corea del Sur (los partidos los podrás ver a través de Azteca Deportes) . Son dos rivales que le servirán a Javier Aguirre y sus muchachos de preparación de cara al Mundial del 2026. Uno de los futbolistas que “El Vasco” quiere seguir de cerca en estos partidos es a Rodrigo Huescas. El lateral no pudo estar presente en la Copa Oro 2025 por problemas legales y ahora regresa con un valor de 6 millones de euros, según Transfermarkt.

Rodrigo Huescas se ha ganado la titularidad en el Copenhague. Su gran momento también se puede resaltar por el nuevo desafío que tendrá con su equipo, ya que consiguieron el boleto a la Champions League. Ahora el mexicano debe demostrar que quiere ser un inamovible de Javier Aguirre en la Selección Mexicana. Hay que recordar que no pudo ir a la Copa Oro 2025 tras un problema legal. En Dinamarca violó la ley de exceso de velocidad y fue sancionado.

“Hablé con Rodrigo tres veces y está esperando la forma de ver cómo paga su sentencia. Está viendo cómo lo hace, ir a prisión, trabajo comunitario o un brazalete. Le dije que no aplicaba para ser jugador de la selección por lo extra futbolístico. Quiero ser congruente con lo de 365 días y 24/7. A mí me han multado en España y las leyes son las leyes. No hizo nada grave, pero ante el juez aceptó la culpabilidad. Lo hablé con él”, dijo Aguirre previo a la Copa Oro y a conocer su sentencia en Dinamarca.

Rodrigo Huescas, un jugador joven pero del gusto de Javier Aguirre

Pese a que sus números con la Selección Mayor no son los más presumibles. Rodrigo Huescas es uno de los mejores laterales derechos de la Selección Mexicana y eso lo sabe muy bien Javier Aguirre. El surgido de la cantera del Cruz Azul solamente ha disputado dos partidos con el equipo tricolor. Posiblemente en donde tenga más actuaciones es en equipos inferiores, pues desde la Sub16 hasta la Sub23 ha militado en la Selección Nacional.

A nivel de clubes, el joven de 21 años de edad solamente ha defendido dos camisetas. Debutó en Cruz Azul y disputó 86 partidos, marcando seis goles y 14 asistencias. Por otra parte, llegó a Dinamarca con el Copenhague y hasta el momento suma 49 juegos, tres dianas y cuatro pases para gol. Es uno de los dos jugadores mexicanos que estarán en esta edición de la Champions League.