Así está la situación de Luka Romero con la Selección Mexicana

Luka Romero, joven promesa del Cruz Azul, sigue siendo un tema de interés para la Selección Mexicana debido a su doble nacionalidad. Nacido el 18 de noviembre de 2004 en Durango, México, pero con raíces argentinas por sus padres, el mediocampista ha estado en la mira de la Dirección de Selecciones Nacionales, que en el pasado ha buscado sumarlo al combinado azteca. Sin embargo, su identificación con Argentina y su pasado con las selecciones juveniles albicelestes han complicado su decisión.

Te puede interesar: Mientras se confirma que dos estrellas de México se pierden el Mundial, los cracks de Argentina que sí irán a la Copa del Mundo

Resumen del partido: Juárez 1-0 Mazatlán | Jornada 7 | Apertura 2025

Los números de Luka con Cruz Azul

Romero, quien cuenta con 32 partidos, 4 goles y 1 asistencia con La Máquina, ha demostrado un nivel que lo convierte en un prospecto atractivo. A pesar de su elegibilidad para jugar con México, su corazón parece estar con Argentina, país con el que participó en categorías infantiles y en la Copa del Mundo Sub-20 hace un par de años. Aunque estuvo en el radar de Lionel Scaloni, nunca disputó un partido oficial con la selección mayor albiceleste, lo que le permite aún optar por México. Sin embargo, el proceso para convencerlo no ha avanzado como se esperaba.

Luka, cada vez más lejos de la Selección Mexicana

En una reciente entrevista con Azteca Deportes , Andrés Lillini, director deportivo de Selecciones Menores, explicó que ya no ha tenido contacto con Romero, ya que el jugador ha superado la edad para categorías juveniles (Sub-20). “Luka Romero es alguien que por la edad pasó para ser parte de la mayor. Hace dos años, cuando aún daba la edad para la Sub-23, me conecté con él y dijo que necesitaba tiempo para decidir, pero ahora eso lo manejan Duilio Davino y el Vasco Aguirre”, señaló Lillini, quien ha logrado convencer a otros talentos como Obed Vargas para unirse a México.

La situación de Romero muestra el desafío de la Federación Mexicana de Fútbol para captar jugadores con doble nacionalidad. Mientras tanto, el joven de 20 años sigue creciendo en Cruz Azul, dejando abierta la posibilidad de un futuro con México, aunque su decisión final aún es incierta.

Te puede interesar: Se perdió la Copa Oro 2025, vale 6 millones y hoy sueña con ser titular para Javier Aguirre