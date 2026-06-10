Esta Selección tiene el récord de más goles anotados en una sola Copa Mundial de la FIFA y aun así no pudo ser campeona

La Selección de Hungría llegó a la Copa Mundial de la FIFA de Suiza 1954 como la gran favorita para convertirse en campeona del mundo gracias a un equipo comandado por Ferenc Puskas, Sandor Kocsis y Zoltar Czibor que habían hecho de los 'Magiares Mágicos' un equipo invencible que había logrado una racha invicta de 32 partidos durante cuatro años.

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La invencible Hungría que sucumbió en el Milagro de Berna

Durante el primer lustro de la década del 50 no había en el mundo equipo más poderoso que la Selección de Hungría y lo demostró durante el Mundial de Suiza 54 en donde arrasó con sus rivales y convirtió 27 goles en el torneo, dejando una marca que perdura hasta nuestros días; sin embargo, no pudieron levantar la Copa del Mundo.

Aquel equipo que maravilló al mundo se convirtió en el primero en derrotar a Inglaterra en su territorio cuando en 1953 los golearon 3-6 en el mítico Estadio de Wembley y al año siguiente les pasó por encima 7-1 en Budapest, lo que les dio aun más una jerarquía de super potencia.

En sus primeros juegos en el Mundial de 1954 no desentonaron y masacraron a Corea del Sur 9-0 y a Alemania 8-3, para después superar a Brasil 4-2 en Cuartos de Final y a Uruguay en Semifinales con idéntico marcador, propinando además la primera derrota de los Charrúas en la historia de los Mundiales.

Ya en la Final, comenzaron ganando el encuentro con dos goles, pero una Alemania que se reconstruía de la Segunda Guerra Mundial se repuso, aprendió de sus errores en el primer juego y remontó el marcador para coronarse por primera vez en su historia por marcador de 3-2 consolidando el Milagro de Berna.

La Selección Húngara que parecía invencible

Nunca antes volvió a existir un equipo tan dominante como la Hungría de 1954 y nunca antes un equipo anotó tantos goles como lo hicieron los 'Magiares Mágicos' de Ferenc Puskas que cortaron una racha de cuatro años en el momentos menos esperado.

Para dimensionar el récord de Hungría, la Selección Argentina que ganó Qatar 2022 anotó 15 goles, cinco de ellos de penal, mientras que Francia en Rusia 2018 anotó 14 tantos.

Selecciones que más goles han anotado en un solo Mundial

Hungría | Suiza 1954 - 27 goles

Alemania Occidental | Suiza 1954 - 25 goles

Francia | Suecia 1958 - 23 goles

Brasil | Brasil 1950 - 22 goles

Brasil | México 1970 - 19 goles

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