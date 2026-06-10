La MALDICIÓN que deberá romper Carlo Ancelotti si quiere ser campeón del Mundial 2026 con Brasil
Carlo Ancelotti buscará terminar con la sequía de 24 años de Brasil sin Copas Mundiales
Carlo Ancelotti fue nombrado como director técnico de la Selección de Brasil en mayo del 2025 con la misión de conquistar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; sin embargo, el entrenador italiano tendrá que romper una maldición que ha acompañado a los equipos a lo largo de la historia de los Mundiales.
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La maldición que deberá romper Carlo Ancelotti en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM
A lo largo de 22 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, nunca un entrenador extranjero ha logrado conquistar un Mundial con una selección en la que no haya nacido.
La gloria de levantar la Copa del Mundo se ha reservado exclusivamente a entrenadores nacionales con los 22 campeones mundiales que se han coronado, pero Ancelotti buscará terminar con esa tendencia.
De hecho, el primer técnico en haber llevado a una Selección a una Final de Copa Mundial de la FIFA fue hasta la edición de Suecia 58 en donde los anfitriones, dirigidos por el inglés George Raynor, cayeron en el partido decisivo por el título ante la poderosa Brasil de Pelé, Garrincha, Vavá y Zagallo.
No volvió otro extranjero a llevar a una Selección a otra Final del Mundial hasta 20 años después cuando los Países Bajos al mando del austriaco Ernst Happel se enfrentaron a los anfitriones Argentina, nuevamente cayendo por marcador de 3-1.
Desde entonces, solo otro entrenador pudo llevar a una Selección en la que no nació a una Final del Mundial cuando Zlatko Dalic comandó a la sorprendente Croacia a la definición de Rusia 2018; sin embargo, el estratega nacido en Livno, Yugoslavia, actual territorio de Bosnia Herzegovina, cuenta con la nacionalidad croata tras la disolución de la nación yugoslava.
Entrenadores campeones de las Copas Mundiales de la FIFA
- Uruguay 1930 | Uruguay - Alberto Suppici
- Italia 1934 | Italia - Vittorio Pozzo
- Francia 1938 | Italia - Vittorio Pozzo
- Brasil 1950 | Uruguay - José López Fontana
- Suiza 1954 | Alemania - Sepp Herberger
- Suecia 1958 | Brasil - Vicente Feola
- Chile 1962 | Brasil - Aymore Moreira
- Inglaterra 1966 | Inglaterra - Alf Ramsey
- México 1970 | Brasil - Mario Zagallo
- Alemania 1974 | Alemania - Helmut Schon
- Argentina 1978 | Argentina - César Luis Menotti
- España 1982 | Italia - Enzo Bearzot
- México 1986 | Argentina - Carlos Salvador Bilardo
- Italia 1990 | Alemania - Franz Beckenbauer
- EEUU 1994 | Brasil - Carlos Alberto Parreira
- Francia 1998 | Francia - Aime Jacquet
- Corea Japón 2002 | Brasil - Luis Felipe Scolari
- Alemania 2006 | Italia - Marcelo Lippi
- Sudáfrica 2010 | España - Vicente del Bosque
- Brasil 2014 | Alemania - Joachim Low
- Rusia 2018 | Francia - Didier Deschamps
- Qatar 2022 | Argentian - Lionel Scaloni
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