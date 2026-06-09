Inglaterra pudo haber tenido la mejor delantera del Mundial 2026, pero se naturalizaron por otro país

Inglaterra pudo haber tenido un tridente de miedo en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues fue en este país donde nacieron 3 grandes cracks que la revientan en el futbol de élite. Sin embargo, se negaron a conformar la mejor delantera del mundial y decidieron naturalizarse por otro país, como fue el caso de Alejandro Zendejas, quien entró en la convocatoria de Estados Unidos.

El seleccionador Thomas Tuchel pudo haber tenido una encrucijada para esta justa veraniega en caso de que estas estrellas hayan decidido representar a su país de nacimiento y quizá quitarle el lugar a uno de los 3 centros delanteros que fueron convocados: Ivan Toney, Ollie Watkins y Harry Kane, quien supera en una marca a Julián Quiñones.

Erling Haaland decidió representar a Noruega.|Crédito: @nff_landslag / X

Los 3 delanteros que rechazaron a Inglaterra

1. Erling Haaland: El jugador de 25 años nació en Inglaterra, pero siempre tuvo firmeza en la decisión de representar a Noruega, tal y como lo hizo su padre.

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2. Jamal Musiala: Este es un caso aparte, porque nació en Alemania, selección que decidió representar, pese a que jugó para Inglaterra en categorías menores.

Musiala representa a Alemania, pese a que vistió la playera de Inglaterra en categorías menores.|Archivo

3. Michael Olise: El jugador de 24 años nació en Inglaterra, pero al final de cuentas decidió representar a la selección de Francia, país de donde es oriunda su madre.

Michael Olise nació en Inglaterra, pero representa a Francia.|X: (@FCBayern)

Los jugadores que nacieron en otros países y representarán a México

Álvaro Fidalgo: Nació en España, pero se naturalizó mexicano tras vivir 5 años en el país, cuando jugó para el América, club en que se marchó como un ídolo. Julián Quiñones: El exjugador del Atlas nació en Colombia, pero arribó a México con tan solo 18 años, por lo que lleva alrededor de más de 10 años. Santiago Gimenez: El canterano de Cruz Azul nació en Argentina, pero de niño arribó a México, debido a que su padre le tocó jugar para el Veracruz, América, Pachuca y Cruz Azul.

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