Estadio Banorte se comparará con los grandes de Europa y es por esta característica

El Estadio Banorte se encuentra en las últimas etapas de su remodelación y cada vez falta menos para que el recinto quede listo para su reinauguración. El día 28 de marzo, México y Portugal se verán las caras en dicho escenario a modo de juego amistoso para celebrar el regreso del mítico estadio mexicano y, una información reciente, compara al hogar de la Selección Mexicana con los estadios más importantes de Europa.

Royalverd, empresa española que se encarga de la colocación del césped del Estadio Banorte, afirmó que el recinto tendrá una combinación especial que mezcla 95 por ciento de pasto natural y el 5 por ciento restante en campo sintético. Este tipo de ‘cancha híbrida’ es un estándar común en los estadios de élite del futbol europeo como, por ejemplo, Etihad Stadium (Manchester City), Emirates Stadium (Arsenal) y Parque de los Príncipes (PSG).

Así luce el césped del Estadio Banorte (sin terminar)|Crédito: @MXESTADIOS / X

Los beneficios que tendrá el Estadio Banorte gracias al césped híbrido

Equipos como Barcelona y Real Madrid de España también cuentan con este tipo de tecnología en sus campos y la misma empresa indica que el césped híbrido se utiliza con el fin de tener mayor durabilidad, resistencia y una jugabilidad uniforme. Esta mejora se implementó por primera vez en el Mundial de Sudáfrica 2010 y ahora llegará como una de las principales novedades del Estadio Banorte.

Además, el sistema de riego también será renovado, ayudando a asentar y humedecer las capas de tierra y grava para que tuvieran la firmeza necesaria antes de la colocación de rollos de hierba natural. Esta implementación facilita enormemente las condiciones de drenaje en épocas de lluvia, por lo que el mal clima no será un impedimento para presenciar un buen show de futbol.

El Estadio Banorte no se verá afectado por otros eventos

De acuerdo a la página web de Royalverd, el césped híbrido instalado en el Estadio Banorte permite un mayor uso de los campos para otros tipos de eventos, otorgando una mayor calidad de juego durante toda la temporada, además de no sufrir afectaciones a causa del clima. Incluso, su durabilidad puede extenderse hasta más de una década y el mantenimiento no es tan demandante como el pasto natural.