El estadio de México que se suma para el Mundial 2026

A casi cuatro meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA que organiza México, Estados Unidos y Canadá, hay un estadio de Liga MX que se sumará activamente a las acciones aunque no para partidos oficiales, pero sí como la casa y centro de entrenamientos al menos de una selección.

Reportes sostienen que en las últimas horas autoridades de FIFA hicieron el seguimiento de inspecciones a la cancha del Estadio Universitario de Monterrey, casa de los Tigres para darles el visto bueno y tener entrenamientos en su césped y parece que todo está en orden para que se vuelva protagonista en ese tenor.

Y es que como ocurre con todos los grandes eventos y especialmente en Mundiales, las Selecciones del orbe tienen un hotel sede con todas las facultades, desarrollo e infraestructura, pero suelen encontrar canchas que cumplan con todas las necesidades.

Por ejemplo, el Estadio Jassim bin Hamad de Qatar no fue parte de los estadios en los que se realizaron partidos, pero sí fue la cancha en la que Francia entrenó durante toda la competencia hace cuatro años en el Mundial del 2022.

Japón, la selección que estaría en la cancha de Tigres para entrenar

Aunque no hay información oficial, se dice que Japón será esa escuadra calificada al Mundial, la que tendría este recinto como su centro de entrenamientos y prácticas por lo cual el Volcán tendrá un protagonismo, será donde la prensa nipona se dé cita para llevar las historias de su selección.

Japón está en el Grupo F y tendrá su primer partido en contra de Países Bajos en una cita desafiante para los nipones en Dallas, ciudad que está a menos de dos horas en avión desde Nuevo León a Dallas.