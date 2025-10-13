La estadística que tiene Chicharito y es la envidia de todos; incluidos Navas, James y Maximin

Javier “Chicharito” Hernández podrá ser muy criticado en la actualidad, pero en su momento llegó a ser un ídolo y el mejor jugador mexicano del momento. En Chivas no pasa por un buen momento y no ha podido ayudar al equipo en la tabla general. Lo que sí puede presumir y que es el único de los futbolistas que militan en la Liga BBVA MX que logró ser campeón de la Premier League.

Este fin de semana, Chivas igualó ante el América en un duelo amistoso en Estados Unidos. Es la primera ocasión en su carrera que Chicharito le hace un gol a las Águilas. Javier Hernández es el único futbolista de los siete que jugaron en la Premier League que logró salir campeón. Lo hizo en dos ocasiones (2010-2011 y 2012-2013).

Chicharito

El colombiano James Rodríguez, el costarricense Keylor Navas, el galés Aaron Ramsey, el ecuatoriano Enner Valencia y los franceses Anthony Martial y Allan Saint-Maximin no se coronaron nunca en la Premier League. Javier Hernández, con el Manchester United, se convirtió en un histórico del club al disputar también una final de la Champions League en 2010-2011 que perdió ante el Barcelona.

Chicharito Hernández y las dudas sobre su futuro

El futuro de Chicharito Hernández aún no está definido. Diversos medios de comunicación aseguran que su deseo es regresar a Inglaterra para convivir más con sus hijos, pues desde que tomó la decisión de ir a la MLS y regresar al balompié mexicano no ha podido convivir con ellos.

El contrato de Javier Hernández con las Chivas termina en diciembre y no ha rendido lo suficiente para que la directiva quiera mantenerlo. En más de un año y medio, no ha podido marcar más de cinco goles y se ha hablado más del delantero fuera de la cancha por sus polémicas y lesiones.