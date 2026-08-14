La estadística de Chivas que refleja que el culpable no es solo Gabriel Milito

La eliminación de Chivas en la Leagues Cup 2026 dejó nuevamente bajo la lupa al proyecto encabezado por Gabriel Milito. Sin embargo, hay un dato que ayuda a entender que los problemas del Guadalajara van más allá de las decisiones del entrenador. La falta de contundencia de sus delanteros también explica buena parte del complicado arranque.

Los tres principales atacantes de Chivas no han conseguido marcar en lo que va del Apertura 2026 y la Leagues Cup. Armando González, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda acumulan una sequía que obliga al equipo a buscar soluciones en otros futbolistas, mientras Roberto Alvarado se convirtió en el principal referente ofensivo. En tanto, un ex América respaldó a Milito.

Los delanteros de Chivas no responden

El caso más preocupante es el de Armando González. La ‘Hormiga’ ha disputado los seis partidos del inicio de temporada y suma 359 minutos, pero todavía no consigue marcar. Su último gol fue el 14 de mayo, por lo que ya acumula cuatro meses sin anotar.

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La situación llama todavía más la atención por su antecedente. González, de 23 años, fue campeón de goleo individual en el Apertura 2025 y durante el torneo anterior también estuvo en la pelea por terminar entre los máximos anotadores.

Ricardo Marín tampoco ha podido encontrar regularidad frente al arco. El delantero suma seis partidos y 140 minutos, con una asistencia y cero goles. Su último tanto llegó el 3 de mayo. Ángel Sepúlveda, por su parte, registra 159 minutos y tampoco ha conseguido marcar.

Gabriel Milito necesita respuestas

La sequía ofensiva representa un problema que el entrenador argentino debe resolver, pero también expone la responsabilidad de los propios futbolistas. En el último partido de la Leagues Cup, Chivas consiguió marcar dos veces ante Seattle Sounders y ninguno de los tantos fue obra de sus centros delanteros.

|MEXSPORT

Roberto Alvarado terminó asumiendo el protagonismo ofensivo. El ‘Piojo’ suma tres de los cinco goles de Chivas en este inicio de temporada, mientras Luis Rey y Santiago Sandoval completan la cuenta.

Chivas necesita recuperar a sus delanteros

El Guadalajara marcha en el duodécimo lugar del Apertura 2026 y ya quedó eliminado de la Leagues Cup. El próximo desafío será ante Santos, un partido en el que los delanteros tendrán otra oportunidad para terminar con una sequía que ya pesa sobre el equipo.

