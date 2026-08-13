Gabriel Milito por fin habló sobre la necesidad de ganar un título con Chivas y esto dijo

La victoria ante Seattle Sounders permitió que Chivas cerrara su participación en el calendario de la Leagues Cup 2026 con una mejor sensación, aunque el resultado ya no cambiaba su eliminación. El Guadalajara ahora volverá a enfocarse en el Apertura 2026. Gabriel Milito sabe que el “Rebaño Sagrado” está en deuda en este comienzo de temporada.

De por sí ya se vio un cambio enorme de los jugadores de Chivas, con enojo. En ese marco, Milito habló sobre la necesidad que existe dentro del conjunto tapatío de volver a ganar un campeonato. El entrenador argentino reconoció que ese es el objetivo de su proyecto, aunque primero deberán ir partido a partido.

Aficionados perdieron la cordura con Gabriel Milito, a quien le exigieron el campeonato para diciembre.|Chivas

Gabriel Milito reconoce la necesidad de ganar títulos con Chivas

La presión sobre el técnico argentino aumentó después de los primeros resultados del semestre. La racha negativa en el Apertura 2026 y la posterior eliminación de la Leagues Cup generaron cuestionamientos alrededor del equipo.

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Después del triunfo ante Seattle Sounders, Milito fue claro y sostuvo: “La gente espera mucho de nosotros y nosotros tenemos que ir al límite de nuestras posibilidades para ser competitivos y acercarnos a nuestro gran objetivo que es primero ganar partido a partido y luego que nos dé la opción de pelear por títulos”.

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“Tenemos muy buenos jugadores para poder pelear ese objetivo. No es fácil ganar, campeón hay uno solo, pero pienso que vamos por buen camino, más allá de la eliminación de Leagues Cup”, agregó.

Milito también habló del respeto al escudo de Chivas

El entrenador fue cuestionado por la seriedad con la que Chivas enfrentó a Seattle Sounders, pese a que el equipo ya no tenía posibilidades de avanzar. Para Milito, la respuesta está en la responsabilidad que representa defender al Guadalajara.

“El escudo hay que ponerlo lo más arriba posible y hay que representarlo como corresponde. Con mucho profesionalismo y mucha seriedad”, explicó el argentino.

Ahora, Chivas deberá trasladar esa actitud a la Liga BBVA MX. Su próximo compromiso será ante Santos Laguna, el domingo 16 de agosto en el Estadio Corona, a las 19:10, tiempo del centro de México. Milito sabe que debe pelear por el título del Apertura 2026.

