La estadística que pone a Luis Romo como el mejor en su posición en el Mundial 2026

Luis Romo arrancó la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde la banca, pero se ganó la titularidad en el partido entre México y Corea del Sur marcando el gol que le dio la victoria al conjunto Azteca y sumando una espectacular asistencia en su segundo encuentro ante la República Checa que convirtió Mateo Chávez.

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Luis Romo, es uno de los mejores jugadores del Mundial 2026 y esta estadística lo demuestra

Luis Romo ha destacado en la media cancha de la Selección Mexicana con una anotación ante Corea del Sur y con una asistencia frente a la República Checa, pero sus contribuciones han ido más allá para el conjunto nacional.

El mexicano lidera una estadística en duelos terrestres ganados entre mediocampistas superando a jugadores como Pedro Vite de Ecuador, Bruno Gimaraes y Casemiro de Brasil y Tyler Adams de Estados Unidos, de acuerdo con datos de Impect, durante esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Romo ya fue elegido como el mejor jugador del partido durante el duelo ante los surcoreanos en donde aprovechó un garrafal error del portero para convertir el gol de la victoria en el Estadio Guadalajara.

Romo anotó el único tanto del encuentro al 50’ al aprovechar un error del portero Kim Seunggyu y eso le valió para ser el MVP de México contra Corea del Sur|Crédito: @fifaworldcup

Los 10 jugadores con más duelos terrestres ganados

Luis Romo | México - 7.65

Pedro Vite | Ecuador - 7.12

Bruno Gimaraes | Brasil - 6.59

Tyler Adams | Estados Unidos - 6.03

Mohanad Lasheen | Egipto - 5.74

Casemiro | Brasil - 5.27

Aiden O'Neill | Australia - 5.25

Nathan Saliba | Canadá - 4.90

Gustavo Puerta | Colombia - 4.84

Ayyoub Bouaddi | Marruecos - 4.81



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