Ecuador será visitante: México recibirá una marea verde en el Estadio Ciudad de México

México tendrá un duelo complicado en la ronda de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, ya que se enfrentará a uno de los mejores terceros lugares, como lo es Ecuador, selección a la que le saca un buen tramo en cuestión de estadísticas. La selección jugará nuevamente en casa, por lo que se espera una marea verde.

El Estadio Ciudad de México será invadido por una marea verde, pues se espera que en el recinto haya 90% de mexicanos apoyando a la selección. Es decir, poco más de 8 mil ecuatorianos podrán tener acceso al partido. Conoce a los 2 jugadores de La Tri que valen casi igual que toda la plantilla de la selección.

El Estadio Ciudad de México será invadido por una marea verde, pues se espera que en el recinto haya 90% de mexicanos.|Selección Nacional de México

De acuerdo con un medio mexicano, la FMF le dio el 8% de boletaje a su similar de Ecuador, tal como pasó en los duelos ante Corea del Sur y Chequia, en los que se observó mayor presencia de aficionados de esos países que en el partido inaugural contra Sudáfrica.

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Ecuador vs. México, partido de matar o morir

La Selección Mexicana tendrá una dura prueba al enfrentarse quizá al mejor tercer lugar de toda la justa veraniega en la ronda de los 16avos de final. No obstante, el equipo azteca tiene una gran ventaja y esa es la de jugar en su casa y ante su gente en el Estadio Ciudad de México.

El mítico Estadio Ciudad de México es histórico, al recibir su tercera Copa Mundial de la FIFA 2026™ en la historia, por lo que es un recinto que le puede jugar a favor a la selección. Además, el equipo azteca no ha perdido en casa en una justa veraniega desde 1970.

México vs. Ecuador, solo por Azteca Deportes

México y Ecuador jugarán los 16avos de final este martes 30 de junio en punto de las 6:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.