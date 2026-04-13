Podría ser citado por Javier Aguirre a México, pero en su equipo de Europa es ignorado y no juega nunca

Mientras que hay un jugador que rechazó jugar para México pese a nacer aquí y ahora se quedaría sin Copa Mundial de la FIFA 2026, hay otro futbolista que tenía todo como para ser convocado por Javier Aguirre en la Selección Nacional, pero ahora ya no juega en su equipo de Europa. De hecho, disputó apenas 6 partidos desde su regreso a su club.

Así como en la delantera la Selección Mexicana tendría a un goleador inesperado, en la parte baja del equipo uno de los nombres que había sonado como posible convocado era el de Álex Padilla. Muchos reportes decían que el ex portero de Pumas UNAM había estado cerca de la convocatoria del “Vasco” Aguirre, pero hoy ya no juega en el Athletic Club.

Alex Padilla no ha disputado ningún partido oficial con el Athletic de Bilbao tras su paso por Pumas|@padilla_1_

El pésimo registro de Álex Padilla jugando en Athletic de Bilbao

Desde su regreso al conjunto de Bilbao desde Pumas, Álex Padilla apenas jugó 5 partidos en su equipo, sumando 6 goles en contra y manteniendo su portería en cero únicamente en una ocasión. Por todo esto, soñar con una convocatoria a la Selección Mexicana pareciera ser una utopía, pues prácticamente no juega en el futbol español, sobre todo en esta temporada.

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Contando únicamente el 2026, Padilla disputó apenas 4 partidos de los 20 partidos que tuvo el Athletic Club de Bilbao en lo que va del año. Y esto parece ser todo lo que le espera al portero mexicano en el equipo vasco. Pues únicamente compite en La Liga y el entrenador del conjunto español solo le daba minutos al guardametas en la Copa del Rey (donde cayó en semifinales).

|mexsport

Javier Aguirre abrió una puerta por la lesión de Luis Malagón que Álex Padilla no aprovechó

El entrenador de la Selección Nacional, el “Vasco” Aguirre, debe reemplazar a Luis Ángel Malagón con otro portero debido a que se lesionó el talón de Aquiles jugando para el Club América. Sin embargo, Álex Padilla no entraría entre esos guardametas a considerar debido a que prácticamente no juega en el Athletic Bilbao de España.

