Juega en Europa y por fin sería convocado a la Selección Nacional de México con menos de 17 años

Mientras que Gabriel Milito pondría a un jugador de la Selección Nacional de México como suplente en Chivas, todos los caminos indican que por fin llegará al combinado tricolor un futbolista de menos de 17 años que juega en Europa. Sin dudas se trata de un jugador que tiene condiciones realmente muy buenas y que intentará demostrar todo eso en su país.

Como había sido anticipado por TV Azteca Deportes, Sebastián Mattei será convocado a la Selección Mexicana Sub-17 para la próxima cita internacional. Se trata nada menos que de un futbolista de la Roma, que se desempeña como lateral derecho y estará el próximo mes con el combinado nacional. Ahora el propio Andrés Lillini en una reciente entrevista.

Hugo Camberos, Andres Lillini Sports Director Mexican National Teams, during FIFA U-20 Mens World Cup Chile 2025 match between Mexico (Mexican National Team ) and Argentina as part Quarter-final at Nacional Julio Martinez Pradanos Stadium, on October 11, 2025 in Santiago, Chile.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

“También vamos a llevar un chico, Mattei, de la Roma. Es lateral derecho, lo vamos a llevar a la Sub 17 al torneo de mayo para verlo allá, es capitán en la Roma, ya jugó para Italia, pero está muy ilusionado”, explicó el director de Selecciones Nacionales Menores en México en diálogo con Récord. Sin dudas será una prueba importante para ambas partes.

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“Fuimos a Europa, que salió uno, que hay otro y hoy tenemos un mapa europeo de 30 jugadores, a algunos les alcanza y a otros no, pero es impresionante la cantidad de mexicanos elegibles jugando en Europa por una descendencia de mamá o papá”, reveló el ex entrenador de Pumas UNAM.

Además, contó que uno de los mejores prospectos no llegará a México (al menos por ahora) por decisión de su club. “Íbamos a traer a Matteo Zanacca, la familia aceptó, todo muy bien, pero el Milan le negó la convocatoria. Es un chico de mucha presencia, un central de 15 años, 1.90, zurdo, y en ese caso la mamá me escribió”, aseguró Lillini.

¿Quién es Sebastián Mattei, el jugador de Europa que se unirá a la Selección Nacional de México?

Mattei tiene 16 años, es capitán de la Roma y ya ha sido convocado por la Selección Italiana Sub-16. No obstante, ahora probará jugar para el combinado azteca. Se trata de un lateral derecho que cuenta con doble pasaporte al tener padre mexicano y madre italiana. Por eso recibió la propuesta de formar parte de la Selección Azteca.

