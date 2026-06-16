Estados Unidos jugaría SIN SU ESTRELLA contra Australia

La Selección de Estados Unidos se prepara para su segundo partido en la fase de grupos de la Copa Mundial la FIFA 2026™. El próximo rival es Australia, pero podrían enfrentarlo sin su estrella por una lesión. Christian Pulisic entrenó separado del equipo durante la práctica del lunes por molestias en la pantorrilla.

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El futbolista del AC Milan salió al medio tiempo del duelo contra Paraguay porque recibió una patada en la pantorrilla que le impidió caminar de buena manera. Por eso, Pulisic tuvo que entrenar con dos miembros del USMNT alejado de los otros 25 jugadores convocados por Mauricio Pochettino.

Pulisic realizó ejercicios de rehabilitación enfocados en fortalecer su pierna. Entre ellos hubo saltos laterales y saltos con una sola pierna. El equipo estadounidense viajará el miércoles a Seattle, la sede del duelo contra los australianos, y tendrá una práctica más durante la tarde del jueves previo al segundo juego de la fase de grupos.

Refreshed, refocused, and ready to run it back. pic.twitter.com/vuFYBdzxwQ — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 15, 2026

El compromiso entre el USMNT y los “Canguros” es importantísimo porque ambos están empatados con tres puntos en la cima del Grupo D. El resultado de este duelo será clave para definir quién avanzará a la primera ronda de eliminación directa.

Una temporada llena de lesiones para Christian Pulisic

La temporada de Pulisic con el AC Milan estuvo marcada por algunas lesiones musculares. A mediados de octubre se perdió cuatro juegos con los rossoneros por una lesión en el flexor de la pierna. A finales de noviembre, tuvo problemas musculares. La última lesión fue una bursitis en la cadera que padeció en febrero.

Pese a todo ello, Pochettino considera que Pulisic estará listo para enfrentar a los oceánicos el próximo viernes. El estratega fue cuestionado sobre el estado de salud del futbolista de 27 años y respondió “bien” a secas. Entonces, su disponibilidad está en duda hasta que el entrenador confirme lo contrario.