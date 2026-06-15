Uruguay rescata el empate ante Arabia Saudita en la Jornada 1 del Mundial 2026

Arabia Saudita y Uruguay debutaron en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En la cancha del Estadio de Miami los equipos dividieron unidades, resultado con el que todos los cuadros nacionales que comparten el Grupo H, se encuentran con la misma cantidad de puntos tras el empate más temprano entre España y Cabo Verde.

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Con goles de Abdulelah Al-Amri al 41' y Maximiliano Araújo al 80', los 'Halcones Verdes' y 'La Celeste' igualaron para cerrar la actividad de su sector.

Para la Fecha 2 en el Grupo H, misma que se va a disputar el domingo 21 de junio, España se mide a Arabia Saudita en el Estadio de Atlanta a las 10:00 de la mañana, tiempo de la CDMX. Posteriormente, a las 16:00 horas se enfrentan Uruguay y Cabo Verde en Miami.

Arabia Saudita y Uruguay se presentan en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego del empate sin goles entre España y Cabo Verde, el duelo de esta tarde cierra la actividad de la Fecha 1 en el Grupo H en punto de las 16:00 horas, tiempo de la CDMX.

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Dirigidos por Marcelo Bielsa, 'La Celeste' encara el certamen tras haber empatado ante Inglaterra y Argelia en sus dos juegos amistosos previo a la competencia internacional. Por su parte, Arabia Saudita, comandados por Georgios Donis, vienen de ganarle a Puerto Rico e igualar frente a Senegal antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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