¿Qué pasó con Pulisic? Pochettino dio detalles de la lesión del delantero de Estados Unidos

La imagen de Estados Unidos sin Christian Pulisic para jugar el segundo tiempo generó mucha preocupación en el seleccionado local. Sin embargo, después de la goleada (4-1) sobre Paraguay por la fecha 1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Mauricio Pochettino se encargó de llevar tranquilidad. ¿De qué manera? Admitió que recibió un golpe en la etapa inicial, pero no tendría gravedad pensando en el futuro inmediato.

El estratega nacido en Argentina, aún eufórico por el rendimiento mostrado por sus dirigidos, intentó llevarle tranquilidad a los aficionados. "Tuvo un golpe, por eso salió en el entretiempo. Estaba un poco cansado y decidimos no tomar riesgos. Por eso decidí reemplazarlo", sentenció el entrenador, despejando los rumores de una lesión de gravedad.

Mauricio Pochettino habló de Pulisic|X/USMNT

La preocupación tenía fundamentos claros. Vale recordar que el futbolista de Milan había llegado a esta presentación ante la Albirroja arrastrando una molestia en el isquiotibial, sufrida durante uno de los últimos entrenamientos previos al arranque del torneo, lo que obligaba a llevarlo con suma cautela.

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El mensaje tranquilizador de Pulisic

El propio futbolista, figura central durante el tramo que afrontó tras aportar una asistencia clave que desmanteló el planteamiento defensivo de Gustavo Alfaro, se encargó de llevar calma a los fanáticos en la zona mixta. El atacante confirmó que la patada recibida en la parte trasera de su pierna fue el motivo del cambio, pero ratificó la versión de su entrenador: “No es nada. Me sacaron por precaución”, aseguró el capitán.

Pochettino se ilusiona

El DT, que horas antes de debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue sondeado por Milan, se mostró satisfecho por la performance de sus dirigidos: "El rendimiento fue muy positivo, pero esto recién empieza. Ahora tenemos que ser inteligentes para mantenernos por la misma dirección", argumentó.

Y de inmediato le dedicó un mensaje a los presentes en el estadio: "El sentimiento y la pasión que mostraron fue impresionante. Es lo que esperábamos y deseamos que sigan de la misma manera".

