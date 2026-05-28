Estados Unidos en SHOCK: entrenador Pochettino negociaría con el Milan mientras prepara a la Selección para la Copa Mundial de la FIFA

La Selección de Estados Unidos no necesitaba un escándalo a días de arrancar la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero parece que eso está sucediendo, luego de que se revelará que su entrenador Mauricio Pochettino tuvo una reunión con sus representantes y encargados del Milan para poder ser el nuevo entrenador del equipo italiano la semana pasada antes de iniciar el campamento rumbo al Mundial.

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Esta noticia que cada vez más medios están presentando con diferentes fuentes consultadas, es un impacto pues Estados Unidos se alista para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026 y podría considerarse que la cabeza que es Pochettino no está totalmente enfocado en el gran reto que se presenta al tener el Mundial en casa.

Pochettino, termina su contrato al término del Mundial y es evidente que buscará seguir su carrera, pero lo que alerta es que de forma paralela lo haya buscado y ese tema seguirá rondando en su cabeza pues el Milan no se detendrá en su búsqueda y él no podría atender el tema.

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Tal vez por ética o políticas, Estados Unidos en su selección podría dar una sacudida a Pochettino o en el peor de los casos hacer un cambio de entrenador cuando el Mundial está a 14 días de arrancar, sin embargo es algo que ya ha ocurrido en el pasado y con una favorita a ganar como fue España cuando corriedon a Lopetegui.

🚨🚨| JUST IN: Mauricio Pochettino will 𝐋𝐄𝐀𝐕𝐄 USA National Team after the World Cup. 👋🇺🇸



He has been offered to AC Milan by an intermediary in the last hours.



[@NicoSchira] pic.twitter.com/dDbGlPo6GD — CentreGoals. (@centregoals) May 28, 2026

El día que España despidió a Lopetegui a un día de arrancar el Mundial de Rusia 2018

Horas antes de que arrancará el Mundial de Rusia 2018 donde España llegaba entre las favoritas, el Real Madrid anunció a Lopetegui como su nuevo entrenador luego de afrontar el Mundial, pero en la Selección de España encontraron toda la situación como un impacto severo a la concentración y decidieron despedirlo.

Lopetegui no tendría que haber negociado en esos días o en todo caso tendrían que haber esperado a que todo terminara para dar un anuncio, pero eso le costó el trabajo y un momento de incentidumbre por lo que Fernando Hierro fue llamado como nuevo entrenador.

¿Podría ocurrir un despido de Pochettino con Estados Unidos?