La IMPONENTE estadística de MÉXICO jugando contra Inglaterra en el Estadio Ciudad de México

México ya conoce a su rival para los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y será Inglaterra el adversario que tendrá que derrotar en la cancha del mítico Estadio Ciudad de México para lograr el hito de avanzar a los Cuartos de Final, un equipo al que ya ha enfrentado en el Azteca con un saldo favorable.

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México nunca ha perdido contra Inglaterra jugando en el Estadio Ciudad de México

Inglaterra volverá 40 años después al escenario en donde Diego Armando Maradona los humilló en el Mundial de México 86 convirtiendo un tanto con 'La Mano de Dios' y minutos después haciendo el Gol del Siglo tras eludir a seis rivales y marcar ante el arco desguarnecido tras quitarse también al portero Peter Shilton.

Sin embargo, no es el único mal recuerdo que tiene Inglaterra del Azteca ya que lo ha visitado en un par de ocasiones para medirse en compromisos amistosos a México y nunca ha podido salir victorioso.

La primera vez que Inglaterra se metió al Estadio de la Ciudad de México fue el 1 de junio de 1969 en un partido que terminó empatado a cero goles y volvió nuevamente el 9 de marzo de 1985 perdiendo por la mínima ante el conjunto Azteca también en duelo de preparación.

Inglaterra no volvió a meterse al Estadio Azteca hasta la Copa del Mundo de México 86 cuando se midieron a la Argentina de Maradona en un compromiso que perdieron 2-1.

Los ingleses volverán al Estadio de la Ciudad de México 40 años después para medirse al anfitrión en una cancha que resulta infranqueable para los mexicanos en el Campeonato del Mundo en donde han jugado 10 veces con marca de ocho juegos ganados y apenas dos empatados y donde ahora buscará dar el golpe definitivo para consagrar su mito como bastión imbatible.

Partidos de Inglaterra en el Estadio Ciudad de México

Amistoso 1969 | México 0-0 Inglaterra

Amistoso 1985 | México 1-0 Inglaterra

México 86 | Argentina 2-1 Inglaterra

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