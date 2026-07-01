Estados Unidos vs Bosnia Herzegovina: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 1 de julio de los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026; marcador online
La Selección de los Estados Unidos buscará seguir avanzando en el Mundial 2026 ante Bosnia Herzegovina
Las Selecciones de los Estados Unidos y Bosnia Herzegovina se enfrentan este miércoles 1 de julio en el cierre de la actividad d este día de los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, con los estadounidenses buscando acceder a la siguiente ronda en la justa mundialista en la que parten como coanfitriones.
Te puede interesar: La IMPONENTE estadística de MÉXICO jugando contra Inglaterra en el Estadio Ciudad de México