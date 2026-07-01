Mientras Tala Rangel cuesta 6.5 millones, este es el precio de Hernán Galíndez, el portero de Ecuador

México logró avanzar a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ después de derrotar 2-0 a Ecuador, en un partido donde los porteros volvieron a ser protagonistas. Por un lado apareció Tala Rangel, figura de la Selección Mexicana, mientras que del otro estuvo Hernán Galíndez, uno de los referentes del conjunto sudamericano. Más allá de su rendimiento dentro del terreno de juego, ambos arqueros llaman la atención por una diferencia que pocos aficionados conocen: su valor de mercado es completamente distinto según Transfermarkt.

En el caso de Tala Rangel, el guardameta de Chivas atraviesa el mejor momento de su carrera. El arquero de 26 años se consolidó como titular de México y acumula una destacada participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde mantiene la portería en cero tras cuatro partidos disputados.

Tala está a 2 porterías en cero de superar el récord de Memo Ochoa.|Selección Nacional de México

¿Cuánto vale Tala Rangel y cuánto Hernán Galíndez?

De acuerdo con la más reciente actualización de Transfermarkt, Tala Rangel tiene un valor de mercado de 6.5 millones de euros, la cifra más alta de toda su carrera profesional. El arquero del Guadalajara también ha despertado interés de clubes europeos y aparece vinculado con equipos de ligas como Portugal, Dinamarca y Países Bajos.

La situación de Hernán Galíndez es muy diferente. El experimentado guardameta de Ecuador, actualmente en Huracán de Argentina, tiene un valor de mercado de 300 mil euros, según la misma plataforma especializada. La diferencia es enorme: Tala Rangel vale más de 20 veces lo que actualmente cuesta Hernán Galíndez en el mercado internacional.

La experiencia de Galíndez frente al presente de Tala

Aunque la diferencia económica es considerable, Galíndez cuenta con una amplia trayectoria internacional. A sus 39 años ha disputado varias eliminatorias mundialistas y acumula decenas de partidos con la selección ecuatoriana.

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Rangel, por su parte, representa el presente y futuro del arco mexicano. Su desempeño en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha provocado que muchos especialistas lo consideren uno de los porteros con mayor proyección de toda la Concacaf.

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