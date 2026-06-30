Así va la tabla de goleadores del Mundial 2026 para ganar la Bota de Oro; actualización tras el doblete de Mbappé

¡Intratable! Kylian Mbappé continúa en un estado de forma espectacular dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y no deja de anotar goles, pues en el partido de dieciseisavos de final ante Suecia, se despató con un doblete, con lo cual igualó a Lionel Messi en la tabla de goleo en lo que es una lucha encarnizada por la bota de oro del torneo de selecciones más importante.

Con las dos anotaciones ante "Los Azul y Amarillo", Mbappé llegó a 6 goles, mismos con los que cuenta Messi, quien en tres partidos ha anotado en cada uno de los compromisos de Argentina, además, el astro Albiceleste es ya el máximo goleador en solitario en la historia de los Mundiales.

Tabla de goleo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™:



Lionel Messi - 6 goles Kylian Mbappé - 6 goles Erling Haaland - 5 goles Ousmane Dembélé - 4 goles Vinícius Jr. - 4 goles

Por si fuera poco, la Selección de Francia, con la goleada de 3-0 ante Suecia, se confirma como una de las grandes candidatas a levantar el título, con lo cual llegarían a 3 campeonatos del mundo y se apuntarían como una de las máximas ganadoras del trofeo más preciado del orbe.

¿Quién será el rival de Francia en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La Selección de Francia goleó a Suecia sin ningún problema con dos goles de Kylian Mbappé y uno más de Bradley Barcola para clasificarse a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, instancia en la que se enfrentarán a la sorprendente Paraguay, conjunto sudamericano que rompió los pronósticos al vencer a Alemania en los dieciseisavos.

El partido entre Francia y Paraguay se llevará a cabo el próximo sábado 4 de julio en el Estadio Philadelphia.