Cómo va la tabla de asistencias del Mundial 2026 tras otro pase gol de Roberto Alvarado
El Piojo Alvarado volvió a dar una asistencia a Julián Quiñones en México vs Ecuador por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Con la transmisión en vivo y gratis de TV Azteca, la Selección Nacional de México se enfrentaba a Ecuador por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y todo comenzó perfectamente para el equipo dirigido por Javier Aguirre. Pues Julián Quiñones marcó el gol para abrir el marcador con asistencia de Roberto Alvarado, que se cuela en la tabla.
Resulta que el extremo de 27 años, Piojo Alvarado, le dio un pase perfecto a Julián Quiñones para que abriera el marcador a los 22 minutos de la primera mitad. De este modo, el jugador de Chivas de Guadalajara ya se mete entre los máximos asistentes del Mundial.
Así fue la asistencia de Roberto Alvarado a Julián Qiuiñones vs. Ecuador
El Piojo Alvarado asistió a Quiñones y, de esa manera, llegó a su tercera asistencia en la Copa del Mundo. El extremo de Chivas había dado un pase gol ante Sudáfrica y otro ante Chequia en la fase de grupos (Grupo A).
¡Gol de México!— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 1, 2026
Con 22 minutos en el reloj, Quiñones abre el marcador con un certero disparo que vence el arco de Galíndez. pic.twitter.com/OaJH5jPX3X
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La tabla de asistencias del Mundial 2026
- Michael Olise (Francia): 5 asistencias. 2.2 asistencias esperadas (xA).
- Bruno Guimarães (Brasil): 4 asistencias. 1 xA.
- Florian Wirtz (Alemania): 3 asistencias. 1.7 xA.
- Roberto Alvarado (México): 3 asistencias. 1.1 xA.
- Martin Ødegaard (Noruega): 3 asistencias. 0.9 xA.
- Alexander Isak (Suecia): 3 asistencias. 0.4 xA.
Los números de Roberto Alvarado en la Selección Mexicana
De acuerdo a los datos de BeSoccer, estos han sido los números del Piojo Alvarado jugando con la Selección Mexicana:
- Partidos jugados: 73
- Encuentros como titular: 46
- Goles convertidos: 5
- Asistencias aportadas: 11
¡Lo cantó con el corazón! 🗣️⚽— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 1, 2026
Martinoli nos regaló una postal narrando el gol de Quiñones contra Ecuador.
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Los resultados de México en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™:
- México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1
- México 1-0 Corea del Sur — Jornada 2
- México 3-0 Chequia — Jornada 3
Los resultados de Ecuador en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™:
- Ecuador 0-1 Costa de Marfil — Jornada 1
- Ecuador 0-0 Curazao — Jornada 2
- Ecuador 2-1 Alemania — Jornada 3
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