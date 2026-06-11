¿La entrevista más insólita del Mundial 2026? Bielsa hizo una “locura” que ya es viral

La Selección de Uruguay eligió a Playa del Carmen como el escenario ideal para ultimar detalles de cara al debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que será el 15 de junio -en Miami Gardens- ante Arabia Saudita. Lo curioso es que, en los primeros minutos en tierras mexicanas, Marcelo Bielsa fue viral por una entrevista que será recordada por mucho tiempo. ¿La razón? El Loco, fiel a su estilo, respondió seis preguntas en apenas 38 segundos.

En el Aeropuerto Internacional de Cancún, el entrenador fue interceptado por una periodista del país sudamericano. Y si bien aceptó ser entrevistado, se inclinó por la dinámica de respuestas tan breves como directas. Al ser consultado por las aspiraciones del combinado charrúa en el torneo, nacido en Rosario fue contundente: “Mucha ilusión”. Luego, ante la pregunta sobre el estado del plantel y las sensaciones tras el vuelo, se limitó a un “sin inconvenientes”.

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Uno de los temas que más preocupa a la afición uruguaya es la salud de Ronald Araújo. Ante la consulta sobre su recuperación, Bielsa fue contundente: “Normal”. A pesar de la poca colaboración del entrenador, la comunicadora siguió con su trabajo e insistió sobre el viaje del futbolista a Europa para realizarse un tratamiento específico: "Veremos con el tiempo", lanzó Bielsa.

HABLÓ BIELSA 🇺🇾



El DT de Uruguay charló con @solesejas y respondió algunas de las dudas más importantes de la Selección Uruguaya de cara al #MundialEnDSPORTS.#DSPORTSNoticiasLite pic.twitter.com/khoz7x1AdX — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) June 10, 2026

Finalmente, el diálogo se inclinó hacia el debut frente al conjunto saudí. Respecto a cómo llegan los jugadores a este primer compromiso del Grupo H, el Loco aseguró: “Tuvimos tiempo suficiente para preparar el partido”. Para culminar el intercambio, ante la insistencia periodística por conocer los nombres que saltarán al campo de juego desde el inicio, sentenció: “Lo voy a definir en estos días”.

Con la sobriedad que lo caracteriza, el técnico uruguayo dio por terminada la rueda de prensa improvisada, enfocando ahora toda su energía en los trabajos de preparación. Uruguay, que comparte zona con Arabia Saudita, Cabo Verde y España, buscará sellar su pasaje a los dieciseisavos de final.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La televisora transmitirá 32 partidos en vivo y gratis de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal.