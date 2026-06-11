FIFA ordenó a este equipo cambiar su jersey antes del debut en el Mundial 2026

La ilustración de la Batalla de Vértières, aquel combate decisivo de 1803 que selló la independencia de Haití, fue la inspiración que tuvo la marca que diseña su indumentaria. Sin embargo, lo que pareció una idea ingeniosa terminó siendo un contratiempo a pocas horas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. ¿El motivo? La FIFA solicitó ajustar ciertos elementos visuales de la playera al determinar que podían interpretarse como mensajes políticos, algo prohibido en sus normas de equipamiento.

Playera Haiti

Con el calendario como principal adversario, la empresa fabricante comprendió la postura de la organización y aceptó la indicación. De todas formas, el equipo de comunicación decidió dar a conocer los motivos por los cuales el seleccionado finalmente no utilizará el diseño que había sido presentado. A través de un comunicado oficial, argumentaron que la ilustración fue concebida como un homenaje al pueblo haitiano y a quienes trabajan por su futuro, negando cualquier intención de hacer política. Tras un proceso de revisión, el estilo se ajustó para asegurar que el equipo pueda lucir sus colores sin contrapuntos reglamentarios.

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Haití sueña con hacer historia en el torneo

Integra el Grupo C junto a Brasil, Escocia y Marruecos, y su desembarco en el torneo generó un fenómeno estético que trasciende el césped. Mientras el uniforme —que mantiene detalles como la silueta de una palmera caribeña y una paleta inspirada en el Mar Caribe— se prepara para el debut, la moda haitiana tomó las calles.

La diseñadora ítalo-haitiana Stella Jean lanzó en junio la colección L’Haitiana, prendas de alta sastrería que incluyen la inscripción Lavi a bèl (“la vida es bella”), convirtiéndose en uno de los focos de atención más comentados entre los aficionados. Aunque el detalle de la batalla no estará presente en la versión final de juego, la emoción por el retorno de los caribeños a la máxima cita deportiva se mantiene intacta.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La televisora transmitirá 32 partidos en vivo y gratis de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal.

