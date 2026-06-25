HORA EXACTA para ver Estados Unidos vs Turquía, juego definitivo del Grupo D del Mundial 2026

La selección de Estados Unidos afronta este jueves 25 de junio su último compromiso de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando se mida ante Turquía en un duelo correspondiente al Grupo D que todavía puede definir posiciones rumbo a los dieciseisavos de final.

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El equipo dirigido por Mauricio Pochettino llega con confianza tras firmar un arranque prácticamente perfecto en el torneo. Los estadounidenses derrotaron 4-1 a Paraguay en su debut y posteriormente vencieron 2-0 a Australia, resultados que les aseguraron su boleto a la siguiente ronda.

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Ahora, el objetivo del conjunto local es cerrar como líder de grupo y mandar un mensaje de autoridad de cara a la fase de eliminación directa.

¿A qué hora se juega el Estados Unidos vs Turquía?

El partido entre Estados Unidos y Turquía se disputará este jueves 25 de junio.

Ciudad: Los Angeles

Estadio: Estadio Los Angeles

Hora: 20:00 horas (tiempo del Centro de México)

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Estados Unidos busca revancha y el liderato del Grupo D

Estados Unidos ha sido uno de los equipos que mejor impresión ha dejado en esta primera fase del Mundial 2026. Más allá de los seis puntos conseguidos, el conjunto de Mauricio Pochettino ha mostrado personalidad, intensidad y una idea de juego cada vez más clara.

El cuadro anfitrión no solo quiere avnzar a los dieciseisavos de final, algo que ya consiguió, sino hacerlo enviando un mensaje al resto de selecciones: que va en serio dentro de su propia Copa Mundial. Futbolistas como Weston McKennie, Gio Reyna y Haji Wright han elevado el nivel del equipo, que hoy luce mucho más sólido en todas sus líneas.

Del otro lado estará una Turquía golpeada tras un torneo muy por debajo de las expectativas. El conjunto otomano llega eliminado, pero con jugadores de calidad como Hakan Çalhanoğlu y Arda Güler, capaces de complicar a cualquier rival si encuentran espacios.

Aunque en el papel Estados Unidos parte como favorito, los turcos buscarán despedirse del Mundial dejando una mejor imagen.