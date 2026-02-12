Estafó a su compañera por 2 mil euros, la suspendieron por tres meses y ahora es doble campeona olímpica en Milano Cortina 2026

La atleta francesa Julia Simon se ha convertido en una de las principales figuras de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, luego de conquistar dos medallas de oro en medio de su situación compleja, marcado por el antecedente judicial que rodeó su carrera en los últimos años.

La historia de su regreso deportivo tiene origen en 2023, cuando estalló una controversia tras la denuncia presentada por su compañera de selección Justine Braisaz-Bouchet, quien acusó a Simon de haber utilizado sus tarjetas de crédito, así como las de un integrante del staff técnico, para realizar compras en línea sin autorización, según los informes, el monto del fraude superó los 2,000 euros.

En octubre de 2025, un tribunal penal en Albertville, Francia, dictó sentencia tras el proceso judicial, Simon recibió una pena de tres meses de prisión suspendida, además de una multa económica y la obligación de indemnizar a las víctimas. Paralelamente, la Federación Francesa de Esquí impuso una suspensión deportiva de seis meses, lo que le permitió regresar a la competencia antes del inicio de la preparación final rumbo a los Juegos Olímpicos.

¿Cómo fue su regreso Olímpico en Milano-Cortina 2026?

Ya en Milano Cortina 2026, la francesa respondió con resultados deportivos destacados. Su primer oro llegó el 8 de febrero en el relevo mixto 4x6 km, donde cerró la competencia con una actuación perfecta en el campo de tiro, acertando los diez disparos y asegurando la victoria para Francia en el tramo final.

Tres días después, el 11 de febrero, Simon obtuvo su segunda medalla dorada al imponerse en la prueba individual femenina de 15 kilómetros en la sede de Antholz-Anterselva. A pesar de un fallo en una de las rondas de tiro que le añadió tiempo de penalización, compensó la desventaja con el mejor ritmo sobre los esquís, logrando la victoria y consolidando su actuación como una de las más destacadas del biatlón en esta edición olímpica.

La reconstrucción deportiva tras la polémica

El resultado adquiere mayor relevancia por el contexto interno del equipo francés, donde la relación entre algunas integrantes se había visto afectada tras el proceso judicial. Sin embargo, en competencia, el equipo logró mantener su rendimiento y subir al podio olímpico.

Con dos medallas de oro en Milano Cortina 2026, Julia Simon firma uno de los regresos deportivos más llamativos de estos Juegos, pasando de un periodo de sanción y exposición mediática a liderar el medallero del biatlón femenino.