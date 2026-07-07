OFICIAL: Así están los Cuartos de Final del Mundial 2026 tras los juegos de HOY lunes 6 de julio

Terminó una nueva jornada y este lunes 6 de julio quedaron definidos tres de los cuatro cruces de los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, quedando solo pendiente el juego que se disputará en Kansas City el próximo 11 de julio.

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Así van los Cuartos de Final del Mundial 2026

Este lunes quedó eliminada la Selección de Portugal de Cristiano Ronaldo en el que podría ser su último partido de Copa del Mundo, tras caer por la mínima en el tiempo de compensación ante España, mientras que el coanfitrión Estados Unidos también se retiró de la justa tras perder por goleada de 4-1 ante Bélgica y con ello despedir a los tres organizadores de la justa mundialista.

España y Bélgica se verán las caras en la instancia de los Cuartos de Final el próximo 10 de julio, mientras que el ganador se enfrentará al vencedor de la serie entre Francia y Marruecos. Por su parte, Inglaterra, que dejó fuera a México, se enfrentará contra Noruega de Erling Haaland en Miami.

Los cruces de los Cuartos de Final del Mundial 2026

Francia vs Marruecos

España vs Bélgica

Noruega vs Inglaterra

|REUTERS

El último cruce pendiente

Este martes se disputarán los últimos dos partidos de los Octavos de Final de la Copa del Mundo cuando Argentina y Egipto se crucen las caras, mientras que Suiza tendrá que medirse al seleccionado de Colombia.

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